Após decisão de aposentadoria: Mohamed Salah envia mensagem a Ahmed Hegazi

Mohamed Salah, capitão da seleção do Egito, dirigiu uma mensagem emocionante ao seu ex-companheiro Ahmed Hegazi, após o defensor internacional anunciar oficialmente a sua aposentadoria do futebol, recordando as memórias da longa jornada que os uniu desde a infância.

Salah publicou um conjunto de fotografias que o reuniram a Hegazi em diferentes fases das suas carreiras, acompanhando-as de uma mensagem na qual disse, através das suas contas nas redes sociais: "Uma longa jornada que vivemos juntos desde a nossa infância. Aproveitámos e desfrutámos de cada fase dela. Desejo-te sucesso no que está por vir".

A despedida de Salah a Hegazi surge após uma rica carreira futebolística do defensor egípcio, que se estendeu por mais de uma década e meia, durante a qual jogou por vários clubes dentro e fora do Egito, e vestiu a camisa da seleção egípcia em muitas ocasiões, tornando-se um dos mais destacados defensores egípcios da sua geração.

Hegazi tinha anunciado a sua aposentadoria do futebol aos 35 anos, sublinhando que a sua decisão diz respeito apenas à aposentadoria como jogador, e não ao afastamento do desporto ao qual esteve ligado durante toda a vida.

Hegazi disse, numa mensagem em que anunciou a sua aposentadoria: "Hoje anuncio a minha aposentadoria do futebol como jogador, e não a aposentadoria da minha paixão e do meu amor por ele. Obrigado ao futebol por cada momento, cada desafio, cada lição e cada memória que criou comigo. A minha jornada dentro do campo terminou, mas a minha jornada com o futebol continua com a mesma paixão, ambição e determinação".

Ao longo da sua carreira, Hegazi jogou pelos clubes Ismaily e Al Ahly no Egito, Fiorentina e Perugia em Itália, e West Bromwich Albion em Inglaterra, além do Al Ittihad de Jidá e do Neom na Arábia Saudita, tendo conseguido deixar uma marca clara graças à sua solidez defensiva e à sua personalidade de líder dentro de campo.

Hegazi tinha vivido os últimos capítulos da sua carreira no Neom, ao qual se juntou no verão de 2024 vindo do Al Ittihad de Jidá, antes de o clube anunciar o fim da relação contratual entre as duas partes em maio passado.

Relatos apontam para a possibilidade de Hegazi continuar a trabalhar dentro da estrutura do Neom no próximo período, aproveitando a sua longa experiência e a sua personalidade de líder, perante a tendência para o integrar no quadro administrativo ou técnico do clube.

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