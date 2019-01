Após De Jong, De Ligt também admite que deseja defender o Barcelona

Zagueiro também está na mira de Barça, PSG e Manchester City

O jovem e talentoso meia Frenkie de Jong foi disputado por Barcelona, PSG e Manchester City. No fim das contas, pesou o sonho de vestir a camisa blaugrana, e o holandês escolheu se transferir do Ajax para o time catalão.

O garoto será o 20º holandês da história do Barça e quer seguir a tradição de lendários jogadores do seu país que fizeram história e se tornaram mitos em Barcelona.

Pois, em breve, o Barça pode já contar com o 21º holandês de sua história. Isso porque o jovem zagueiro Mathiijs de Ligt, também do Ajax, é outro que está na mira dos Blaugranas, do PSG e do Manchester City, e também parece preferir se transferir para a Catalunha.

"Creio que todos querem ir para o Barcelona. Creio que é muito agradável e bom para Frenkie ir para lá. Vamos ver para onde irei. Neste momento, estou muito feliz no Ajax e quero receber prêmios aqui", disse o defensor ao canal holandês AT5.