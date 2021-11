Após curar ressaca, Flamengo quer saída de Renato Gaúcho e mudanças no futebol

A derrota para o Palmeiras na final da Copa Libertadores terá impacto direto no departamento de futebol do Flamengo e forçará uma série de mudanças. A primeira delas é a saída do técnico Renato Gaúcho.

É consenso na diretoria que o treinador não fica no cargo para 2022 e existe a possibilidade que ele nem comande a equipe diante do Ceará, nesta terça-feira (30), no Maracanã. Internamente a sensação é de que não há mais clima, nem mesmo por parte de Renato Gaúcho.

Depois de desembarcar no Rio de Janeiro no início da manhã deste domingo, os dirigentes do clube se reunirão nesta segunda-feira (29) para definir como será feita a saída de Renato. Há também o consenso de que não se pode mais errar na escolha do novo comandante e que haverá tempo para isso.

A ideia é investir num técnico estrangeiro com bom staff. Isso porque, no próprio departamento de futebol outras mudanças devem acontecer. Essas, no entanto, após a eleição, que acontece no próximo sábado (5). Vale ressaltar que, Landim, atual presidente, está com a reeleição bem encaminhada.

Fora Renato Gaúcho, o departamento médico e a preparação física viraram alvo dos dirigentes, que temem perder apoio político casos não se mostrem capazes de promoverem mudanças nesses setores.

No campo, ao Flamengo restam apenas 4 jogos no Campeonato Brasileiro e ainda que tenha chances matemáticas de título, o discurso interno é de que a temporada acabou e o momento é de se planejar para 2022