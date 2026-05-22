Após oficializar contratação de Barboza e à espera de Nino, Palmeiras prepara venda milionária de zagueiro

O Palmeiras vive dias movimentados no mercado de transferências e prepara mudanças importantes no sistema defensivo para a sequência da temporada. Após anunciar a contratação do zagueiro Alexander Barboza e avançar nas negociações por Nino, ex-Fluminense e atualmente no Zenit Saint Petersburgo, a diretoria alviverde trabalha para negociar Kaiky Naves, defensor de 24 anos que estava emprestado ao futebol português. A venda do jovem é vista internamente como uma forma de equilibrar os gastos recentes e gerar receita imediata ao clube.

A movimentação acontece justamente em meio ao processo de reformulação do setor defensivo palmeirense. Com a chegada de Barboza já confirmada e a expectativa pela contratação de Nino, a comissão técnica entende que haverá excesso de opções para a posição. Internamente, o entendimento é de que a venda de Naves abriria espaço no elenco e ajudaria a reduzir custos salariais para o restante da temporada.

Jogando no Alverca, equipe da primeira divisão portuguesa, desde julho de 2025, Kaiky Naves se estabeleceu como titular absoluto na temporada, atuando em 34 jogos e marcando três gols. O contrato de empréstimo do atleta se encerra ao final da temporada europeia, em junho, e relatos indicam que ele não renovará o vínculo. Segundo apuração da ESPN, o Palmeiras terá uma reunião com Naves na próxima semana para discutir o futuro, mas já é divulgado que o clube pede valores na casa dos € 5 milhões (cerca de R$ 30 milhões) para vender o jogador.

Ainda segundo a publicação, as grandes equipes do campeonato português, como Porto, Benfica e Sporting, não colocaram Naves como um de seus alvos no mercado, mas o Famalicão demonstrou interesse no atleta e pode formalizar uma oferta após o término do contrato de empréstimo. A possibilidade de volta do zagueiro ao Brasil é tida como improvável, já que ele quer mais minutagem e dificilmente receberá jogando na equipe de Abel Ferreira.

Enquanto negocia a saída de Kaiky Naves, o Palmeiras segue atento ao mercado e não descarta novas movimentações até o fechamento da janela. A prioridade do clube neste momento é equilibrar o elenco financeiramente sem perder competitividade, especialmente em um calendário que inclui decisões importantes no segundo semestre. Nos corredores da Academia de Futebol, a expectativa é de que as próximas semanas sejam decisivas para concluir tanto a venda do jovem zagueiro quanto a chegada definitiva de Nino.



