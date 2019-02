Após contato por carta, Sterling encontra fã vítima de bullying

Apesar de não sair do banco de reservas na vitória de 4 a 1 sobre o Newport City pela quinta rodada da FA Cup no último sábado (16), o atacante do Manchester City, Raheem Sterling, fez a alegria de um torcedor fora dos gramados.

Ethan Ross, jogador das categorias de base do time do País de Gales, se tornou conhecido pelo camisa 7 dos Citizens após sua avó fazer contato com o jogador e falar sobre a "situação difícil" que o jovem vivia. Na ocasião, Ross sofria bullying na escola por conta da origem estrangeira.

It was probably as heartwarming for me as it was for you to finally meet up, Ethan. Again, always be proud of who you are, and never stay silent. #SpeakUp #youthsarethefuture pic.twitter.com/V8VXxtL8Ge