Compartilhar Siga GOAL no Google

Rubro-Negro já organiza calendário para a próxima temporada, com início do Carioca e disputa da Supercopa Rei no horizonte

Publicidade

Com o título do Campeonato Brasileiro garantido antecipadamente, o Flamengo começa a direcionar suas atenções para o planejamento da temporada de 2027.

A diretoria rubro-negra já trabalha na organização do calendário e avalia decisões importantes para o início do próximo ano, levando em consideração as datas previstas para as primeiras competições.

Uma delas já está definida: o clube não disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior, já que pretende utilizar jogadores das categorias de base nos primeiros compromissos do Campeonato Carioca.

O primeiro grande desafio do elenco principal, por sua vez, será a Supercopa Rei, marcada para o dia 24 de janeiro. O Flamengo aguarda a definição de seu adversário, que sairá da final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio.

Publicidade Publicidade

Apesar de acontecer logo no começo da temporada, a decisão terá peso importante para o clube, especialmente depois dos resultados negativos em disputas por taças em 2026, com o Rubro-Negro perdendo a Supercopa para o Corinthians e sendo derrotado pelo Lanús na Recopa Sul-Americana, cenário que aumentou a pressão sobre Filipe Luís e culminou na demissão do treinador.

Tópicos relacionados

Próximas partidas COR Brasileirão 14:00 FLA

A definição do confronto também será considerada pela comissão técnica na organização da preparação dos jogadores. A intenção é ajustar o planejamento físico e técnico para que os principais atletas estejam em condições de disputar a Supercopa e iniciar o Campeonato Brasileiro, cuja primeira rodada está prevista para 27 de janeiro.

Antes disso, o Flamengo ainda terá compromissos pela atual edição do Brasileirão. Restando duas rodadas para o encerramento da competição, a programação da diretoria prevê que os jogadores entrem de férias logo após a última partida, contra a Chapecoense, no dia 2 de dezembro, no Maracanã, quando o clube também receberá o troféu de campeão. De acordo com o ge, a reapresentação do elenco está prevista para 4 de janeiro.

Publicidade

O Campeonato Carioca, por sua vez, tem início programado para 10 de janeiro. Com o estadual começando mais cedo, o Flamengo deve repetir a estratégia adotada na temporada atual e utilizar atletas das categorias de base nas primeiras rodadas.

A escolha impacta diretamente a participação na Copinha, que começa em 2 de janeiro: sem os jovens à disposição para o torneio, o clube optou por não disputar a competição em 2027.

Publicidade

A programação inicial também não prevê uma pré-temporada fora do Rio de Janeiro. Ainda assim, a diretoria negocia a possibilidade de realizar mais uma intertemporada na Europa, com Portugal como destino preferencial, repetindo a experiência anterior. O calendário do futebol brasileiro também terá uma pausa no meio do ano em razão da disputa da Copa do Mundo Feminina.

Enquanto organiza os primeiros passos para 2027, o Flamengo ainda precisa resolver questões importantes nos bastidores. As situações de Leonardo Jardim e José Boto seguem indefinidas, e a permanência da dupla deverá ser discutida a partir de agora, depois de a diretoria concentrar seus esforços na reta final do Brasileirão.