O agente de Mahmoud Bentayg, zagueiro do Zamalek e da seleção do Marrocos, admitiu que o jogador está pensando em mudar de nacionalidade esportiva e representar a seleção egípcia em competições internacionais, mas será que ele tem o direito de fazer isso neste momento do ponto de vista legal?

O nome de Bentayg gerou polêmica ao longo dos últimos dias, depois que reportagens da imprensa egípcia indicaram seu desejo de jogar pela seleção do Egito em vez do Marrocos.

E enquanto reportagens marroquinas negaram que Bentayg estivesse pensando no assunto, Youssef Mossaad, agente do jogador marroquino, veio a público confirmar o contrário.

Mossaad disse, em declarações ao jornal marroquino "Al Omk", que estranha o fato de Mohamed Ouahbi, técnico da seleção do Marrocos, ter ignorado Bentayg, já que a última lista de convocados ficou sem o nome do jogador do Zamalek.

Ele apontou que alguns dirigentes no Egito propuseram a Bentayg representar a seleção egípcia, e que o jogador está estudando esse passo, depois de sua prioridade ter sido jogar pela seleção de seu país, o Marrocos.

Segundo as reportagens da imprensa, Bentayg começou a se movimentar e tentou consultar a Federação Internacional de Futebol, a "Fifa", sobre a possibilidade de mudar de nacionalidade esportiva, e aguarda uma resposta.

Especialista jurídico esclarece as condições

Por sua vez, o especialista jurídico libanês Ralph Charbel esclareceu, em declarações à Kooora, que a Fifa estabelece condições antes de aprovar a mudança de destino de qualquer jogador em nível internacional.

Ele disse que, para que um jogador atue por uma seleção diferente da de seu país de origem, pela qual nunca tenha jogado em nenhuma das categorias, é preciso que obtenha a nacionalidade da nova seleção, além de que se cumpra uma das seguintes condições:

- Que o jogador tenha nascido no país em questão.

- Que seu pai ou sua mãe tenha nascido no país em questão.

- Que seu avô ou sua avó tenha nascido no país em questão.

- Que tenha vivido em território do país em questão por um período não inferior a 3 anos, no caso de jogadores que começaram a viver em território do país em questão antes de completarem dez anos, e por um período não inferior a cinco anos, no caso de jogadores que começaram a viver em território do país em questão depois de completarem dez anos.

Levando em conta a situação de Bentayg, sabe-se que ele nasceu em Casablanca, filho de pai e mãe marroquinos, e atualmente é casado com uma egípcia, filha de Ahmed Soliman, membro do conselho administrativo do Zamalek.

O jogador de 26 anos vive no Egito desde sua transferência para o Zamalek, vindo do Saint-Étienne da França, no verão de 2024, ou seja, há cerca de dois anos.

Copa Árabe: um novo obstáculo

Charbel acrescentou que "mesmo que as condições anteriores se cumpram no caso de Bentayg, para que ele seja autorizado a jogar pela seleção do Egito, também é preciso que ele não tenha atuado pela seleção principal do Marrocos em mais de três partidas, e que tenham se passado pelo menos três anos desde a última partida em que o jogador atuou pela seleção marroquina".

Bentayg não representou o Marrocos nas categorias de base ou de juvenis, mas jogou pela seleção principal na Copa Árabe de 2025, disputada no Catar no ano passado.

Bentayg disputou 4 partidas internacionais com a camisa da seleção marroquina no torneio, todas como substituto, contra: Arábia Saudita, Síria, Emirados Árabes Unidos e Jordânia, e sua equipe venceu em todas as vezes.

Enquanto isso, ele havia ficado no banco nas duas primeiras partidas, contra Comores e Omã, que terminaram empatadas.

Bentayg contribuiu para a conquista do título da Copa Árabe pela seleção do Marrocos, sob o comando do técnico Tarik Sektioui, que atualmente dirige a seleção de Omã.

Charbel apontou que a Fifa reconheceu a Copa Árabe como um torneio oficial sob seu guarda-chuva desde 2021, o que confere caráter oficial à participação de Bentayg, mesmo que a seleção do Marrocos tenha disputado o torneio com jogadores da segunda linha, sem os profissionais que atuam na Europa.

O advogado internacional esclareceu que, de acordo com os dados, será difícil para Bentayg mudar de nacionalidade esportiva no momento atual.

Ainda assim, ele ressaltou que "não pode afirmar que a Fifa vá recusar o pedido de Bentayg, pois não tem pleno conhecimento dos argumentos jurídicos que o jogador possa apresentar".

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