A decisão que condenou o Manchester City em todas as acusações financeiras que lhe foram imputadas, exceto uma das 115 infrações, abriu caminho para uma ampla polêmica em torno do destino de seus títulos anteriores na Premier League, em meio a pedidos irônicos de ex-craques para que os títulos sejam concedidos aos seus clubes.

Rio Ferdinand, ex-zagueiro do Manchester United, e José Enrique, ex-lateral do Liverpool, estiveram entre os que mais reagiram aos últimos acontecimentos, após pedirem para receber as medalhas da Premier League caso o Manchester City seja destituído de alguns de seus títulos.

Ferdinand reivindica o título de 2012

Ferdinand, de 47 anos, reagiu por meio de sua conta na plataforma X, relembrando a temporada 2011-2012, na qual o Manchester United terminou como vice-campeão, atrás do Manchester City.

O ex-zagueiro do United escreveu: "Mais uma medalha da Premier League a ser acrescentada ao armário".

E o Manchester United poderá se ver, caso o City seja destituído de seus títulos, diante da possibilidade de também receber o título da temporada 2017-2018, conquistado pela equipe celeste.

David de Gea, ex-goleiro do Manchester United, aderiu à mesma brincadeira, escrevendo: "Então... vamos conversar. Quantos títulos da Premier League eu ganhei agora?".

Alguns torcedores se apressaram em acrescentar os títulos das temporadas 2011-2012 e 2017-2018 à página de De Gea na enciclopédia Wikipédia, de forma irônica.

Enrique evoca a temporada do Liverpool

Por sua vez, José Enrique, ex-jogador do Liverpool, também entrou na dança, reivindicando a Premier League que sua equipe perdeu na temporada 2013-2014 para o Manchester City.

O lateral espanhol passou cinco anos na Inglaterra e contribuiu para que o Liverpool terminasse a temporada como vice-campeão, atrás do City, antes de a equipe ver suas chances diminuírem nas rodadas finais.

Enrique compartilhou uma publicação em sua conta, junto a uma foto sua polindo e beijando a taça da Premier League, e escreveu: "Já chegou!!! Obrigado, Premier League, e mandem-me a medalha em breve também".

As punições ainda não foram anunciadas

Apesar da decisão que condenou o Manchester City na maioria das acusações, a Premier League ainda não anunciou qualquer punição oficial contra o clube.

As especulações apontam que as possíveis punições podem variar entre multas financeiras, uma grande perda de pontos e até a possibilidade de rebaixamento, conforme o que decidirem as autoridades competentes.

O Manchester City havia emitido um comunicado sobre o caso, ao mesmo tempo em que o clube estuda a possibilidade de recorrer da decisão.

E, dentro de campo, o Manchester City lidera atualmente a tabela da Premier League na temporada 2026-2027, após conquistar cinco vitórias em cinco partidas, enquanto o Liverpool ocupa a sexta colocação com duas vitórias, e o Manchester United aparece na décima segunda posição com apenas uma vitória.