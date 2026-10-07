Após condenação do City, Haaland vai chocar a torcida do Dortmund e jogar ao lado de Kane no Bayern?

Num cenário que nem os mais otimistas do Bayern de Munique esperavam, os contornos de uma dupla ofensiva aterrorizante começaram a se formar nos corredores do Bayern de Munique, reunindo o inglês Harry Kane e o norueguês Erling Haaland, sobre os escombros de uma crise histórica que atinge o Manchester City.
Reportagens inglesas revelaram que o clube bávaro se prepara para apresentar uma proposta gigantesca pela contratação de Haaland, de 26 anos, caso ele se torne disponível no mercado de transferências, aproveitando a dura sentença que condenou o Manchester City em 114 acusações relacionadas a má conduta financeira.
Apesar de Haaland ter assinado um contrato lendário de dez anos, que se estende até 2034 com o City, seu futuro no Etihad Stadium tornou-se incerto, já que os regulamentos concedem a vários craques do time o direito de rescindir seus contratos e buscar outras oportunidades em caso de rebaixamento do clube para a segunda divisão ou abaixo dela.
Bayern sonha com uma dupla imparável
O especialista em futebol europeu Andy Brassell explicou, em declarações reproduzidas pelo britânico "The Sun", que o Bayern de Munique buscará com toda a força a contratação do norueguês caso o rebaixamento do City se confirme, afirmando: "Antes da transferência de Haaland para o City, o Bayern lhe apresentou uma proposta financeira tentadora que nunca havia feito a nenhum jogador, embora a opinião predominante fosse de que o clube bávaro já havia superado a fase de comprar grandes craques na Alemanha".
A transferência de Haaland para Munique seria chocante sob todos os aspectos, especialmente depois de ele ter passado três temporadas com a camisa do rival tradicional Borussia Dortmund antes de partir para a Inglaterra, mas o incentivo esportivo é enorme, já que ele formaria uma dupla letal com o capitão da seleção da Inglaterra, Harry Kane, de 33 anos, que se prepara para assinar um novo contrato de três anos com o Bayern.
Real Madrid entra em cena
Apesar de o Manchester City insistir em sua inocência e ter apresentado um recurso contra a condenação na semana passada, os grandes da Europa já começaram a se movimentar, pois espera-se que o Real Madrid também estude a opção de contratar Haaland caso ele seja colocado à venda.
Brassell concluiu: "Sei que alguns vão olhar para o atual elenco do Real Madrid, comandado por Kylian Mbappé e que ocupa a quarta colocação na La Liga após sete partidas, e se perguntar onde ficaria Haaland. Com certeza encontrarão um lugar para ele".