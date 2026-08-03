Após comunicado do Al Ahly, o Zamalek defende a arbitragem e exige a divulgação dos contratos de todos os jogadores

O Zamalek entrou no centro da crise em torno do sistema de arbitragem egípcio, após emitir um comunicado oficial em que defendeu a integridade dos árbitros e rejeitou as campanhas de desconfiança que antecederam o início da nova temporada, afirmando que tais práticas representam uma pressão inaceitável sobre os árbitros. O clube também exigiu a divulgação dos contratos de todos os jogadores dos clubes, em nome do princípio da transparência.

O comunicado do Zamalek veio horas depois de o Al Ahly ter endurecido sua posição diante da Federação Egípcia de Futebol, ao enviar uma mensagem em tom firme na qual criticou uma série de decisões recentes, considerando que elas não contribuem para o desenvolvimento do futebol egípcio, mas sim abrem caminho para novas crises dentro do sistema esportivo. O clube também acusou a federação de infrações ao regulamento e criticou as declarações recentes de alguns árbitros, classificando-as como "catastróficas".

O Zamalek afirmou em seu comunicado: "A diretoria do Zamalek acompanhou com grande surpresa a campanha precoce contra a arbitragem egípcia e a oposição antecipada à formação do comitê de árbitros."

O comunicado acrescentou que a diretoria deseja esclarecer alguns pontos perante a opinião pública sobre o que descreveu como campanhas de desconfiança que têm como alvo o sistema de arbitragem.

A integridade da arbitragem egípcia é uma linha vermelha

O Zamalek esclareceu que a ameaça precoce aos árbitros, a oposição a alguns nomes e a recuperação de casos de arbitragem da temporada passada com o objetivo de semear desconfiança e provocar confusão são atitudes totalmente rejeitadas.

O clube afirmou que essas práticas visam intimidar os árbitros antes do início da nova temporada, apontando que elas passaram a se repetir nas últimas temporadas.

O comunicado enfatizou que colocar em dúvida a integridade da arbitragem egípcia, ou de qualquer um dos elementos do sistema do futebol egípcio, é algo inaceitável, reafirmando seu total apoio ao sistema de arbitragem e a rejeição a qualquer tentativa de minar sua credibilidade.

Elogios à Federação de Futebol e a Hany Abu Rida

A diretoria do Zamalek manifestou seu apreço pelos esforços empreendidos pela diretoria da Federação Egípcia de Futebol, presidida pelo engenheiro Hany Abu Rida, em prol do desenvolvimento do sistema do futebol egípcio.

O comunicado apontou que a federação busca aproveitar o sucesso alcançado pela seleção nacional principal em sua recente participação na Copa do Mundo, de modo a refletir positivamente no futuro do futebol egípcio.

O Zamalek também elogiou as declarações do presidente da Federação Egípcia de Futebol, nas quais ele confirmou a validade de todos os contratos dos jogadores do clube.

A diretoria do Zamalek exigiu que a Federação de Futebol e os órgãos competentes divulguem a validade dos contratos dos jogadores de todos os clubes, em aplicação do princípio da transparência, e para que toda a verdade se torne clara perante a opinião pública, longe de qualquer polêmica ou acusação.