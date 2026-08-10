As negociações da Inter de Milão para contratar Moussa Diaby, jogador do Al-Ittihad de Jidá, ficaram mais complicadas durante a atual janela de transferências, depois que as tratativas chegaram a um caminho mais difícil.

De acordo com o site Foot Mercato, citando a Sky Itália, o negócio por Diaby tornou-se complexo para a Inter, uma vez que até o momento não surgiram as condições adequadas que permitam às duas partes avançar de fato nas negociações.

Com o travamento desse caminho, a Inter começou a reavaliar suas outras opções para reforçar o lado direito, já que o nome do argentino Nicolás González, jogador da Juventus, segue presente na lista de nomes analisados pelo clube italiano.

Ao mesmo tempo, o nome do inglês Djed Spence, jogador do Tottenham, voltou à tona nos bastidores da Inter, depois de já ter figurado nos planos do clube anteriormente.

Segundo a mesma fonte, o internacional inglês pode deixar o Tottenham por 30 milhões de euros, com a possibilidade de acrescentar outros 5 milhões de euros em forma de bônus e premiações vinculados ao negócio.

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