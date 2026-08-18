Após complicação na negociação de Álvarez, jogador do Barcelona surpreende Flick: posso jogar como atacante!

Fermín López, meio-campista do Barcelona, revelou sua posição sobre a possibilidade de o clube catalão contratar o argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, durante o restante da janela de transferências de verão, em meio à busca do Barcelona por um novo atacante para compensar as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres.

Fermín afirmou, em declarações divulgadas pelo jornal espanhol "Sport", que Álvarez seria uma adição adequada ao elenco do Barcelona, mas evitou entrar em detalhes sobre a negociação, em respeito ao vínculo contratual do jogador com o Atlético de Madrid.

O jogador do Barcelona acrescentou: "Eu gosto muito dele. É um grande jogador de futebol, mas, no fim das contas, é jogador do Atlético. Não posso ir além disso", indicando que o atual estilo de jogo da equipe poderia ajudar Álvarez a se integrar rapidamente caso sua transferência para o estádio Spotify Camp Nou se concretize.

As declarações de Fermín chegam em um momento em que a diretoria do Barcelona intensifica suas movimentações para resolver a questão do novo atacante, já que Álvarez representa o alvo mais destacado da direção esportiva comandada por Deco. No entanto, a firmeza do Atlético de Madrid em manter sua postura contrária a negociar complica a possibilidade de concretizar o negócio, o que leva o clube catalão a se preparar para opções alternativas caso não haja avanços nos próximos dias.

Ao mesmo tempo, Fermín considera que o Barcelona já possui mais de um jogador capaz de ocupar a posição de atacante centralizado, explicando que ele próprio também pode desempenhar essa função, ao lado de Dani Olmo e Raphinha, e apontou ainda a capacidade de Anthony Gordon de atuar como atacante.

E disse: "Quem vai jogar como atacante? Não sei, mas Gordon também pode jogar como atacante, assim como Dani Olmo, Raphinha e eu. Consigo me adaptar", explicando que já havia atuado como falso 9 nas categorias de base do Barcelona e que a posição está próxima de sua função preferida como meia-atacante.

Fermín elogiou as novas contratações do Barcelona, com destaque para Gordon e Karim Adeyemi, considerando que a equipe contratou jogadores que possuem características que não estavam disponíveis de forma suficiente na temporada passada. Ele também celebrou a chegada de Rodri, afirmando que se trata de um jogador de nível mundial e que dará um grande reforço à equipe.

O meio-campista espanhol abordou ainda sua decisão de mudar o número da camisa, do 16 para o 7, explicando que sentia tristeza em deixar o número que usou durante seus primeiros anos com a equipe, mas garantiu ter confiança de que o número ficará em "boas mãos".

Fermín também falou sobre a saída de Ferran Torres, expressando sua tristeza pela separação do companheiro da equipe, mas ressaltou que a decisão é pessoal e deve ser respeitada, desejando-lhe sucesso em sua próxima experiência.

No plano pessoal, Fermín afirmou que o interesse do Chelsea em seus serviços no último verão não mudou sua posição, destacando que seu desejo era claro de permanecer no Barcelona, o clube que considera o clube de sua vida.

O jogador também elogiou seu treinador, Hansi Flick, afirmando que sua relação com o técnico alemão é muito boa e que ele o ajudou a evoluir nos aspectos pessoal e técnico ao longo dos últimos dois anos.

Fermín relembrou uma das fases mais difíceis de sua carreira, quando jogou pelo Linares por empréstimo, revelando que, naquele período, não esperava retornar ao Barcelona nem chegar ao time principal, antes que sua trajetória mudasse de forma notável graças ao seu desempenho e aos muitos gols que marcou.

Ele também falou sobre a lesão que o impediu de participar com a seleção espanhola na Copa do Mundo, afirmando que assistir ao torneio de casa foi uma experiência difícil, mas que lhe ensinou a valorizar mais a saúde e a vida cotidiana, antes de encerrar o capítulo da lesão e reafirmar sua expectativa de voltar aos gramados e apresentar seu melhor nível com o Barcelona.