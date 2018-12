Após classificação Mbappé volta a valorizar entrosamento com Neymar e Cavani

Francês também exaltou a importância da classificação da equipe para as oitavas de final da Champions

Um dos destaques da classificação do PSG para as oitavas de final da Champions League, o atacante Kylian Mbappé analisou o rendimento da equipe na fase de grupos e valorizou o entrosamento com Neymar e Cavani.

"Estamos contentes, porque nós viemos para nos classificar e demos uma resposta em campo. Fizemos o trabalho. Durante a fase de grupos, tivemos que levantar a cabeça, mostrar a outra face para a torcida e a nós mesmos. Devemos continuar vencendo para ganhar experiência e voltar em fevereiro para a Champions com confiança", declarou ao 'RMC Sports' após o triunfo por 4 a 1 sobre o Estrela Vermelha.

"Tenho a oportunidade de evoluir com dois grandes jogadores que não precisam provar muito. Cavani é o maior artilheiro da história do clube, Neymar é um dos melhores do mundo... Nos apreciamos mutuamente e sabemos o que precisamos para brilhar. Estamos juntos", completou.