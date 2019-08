Após chegada de Coutinho, Bayern negocia Renato Sanches com o futebol francês

Meio-campista português deixou a Allianz Arena para defender as cores do Lille por 25 milhões de euros. Mudança foi anunciada nesta sexta-feira

Renato Sanches se transferiu do de Munique para o por 25 milhões de euros (R$ 115 milhões na cotação atual). O português troca de clube logo após a chegada de Coutinho à Allianz Arena.

A confirmação se deu no fim da tarde desta sexta-feira (23) por meio da conta oficial do clube alemão no Twitter. O atleta, que venceu a nos três últimos anos, completa uma lista de contratações do Lille neste mercado da bola.

Além do atleta lusitano, o clube francês contratou Yusuf Yazici, Victor Osimhen e Timothy Weah.

Karl-Heinz Rummenigge, cartola do Bayern de Munique, falou sobre a saída do jogador: "Renato Sanches nos pediu para fazer a transferência, porque ele queria ir para um clube em que pudesse jogar regularmente. Infelizmente, não poderíamos garantir isso no Bayern de Munique. Jogar é também importante para ele, porque quer manter seu lugar na seleção portuguesa para a 2020".

"Gostaria de agradecer ao Renato por suas conquistas e desejar a ele todo o seu melhor para o futuro fora do Bayern de Munique", acrescentou.

O jogador de 22 anos chegou ao Bayern de Munique em 2016. Na ocasião, ele deixou o para defender o time bávaro.