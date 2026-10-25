Após o caso de estupro que encerrou sua carreira no futebol inglês, Benjamin Mendy, ex-astro do Manchester City, tentou, sem sucesso, retomar sua trajetória no Lorient.

E agora, na Polônia desde 2025, o ex-jogador francês com passagem pela seleção, de 32 anos, recuperou seu nível habitual no novo clube, segundo informou a rede francesa "Foot Mercato".

No auge de sua carreira, Benjamin Mendy parecia destinado a um futuro brilhante. Depois de conquistar a Copa do Mundo com a França em 2018, o lateral-esquerdo sagrou-se campeão da Premier League com o Manchester City, onde jogou ao lado de alguns dos maiores craques do esporte.

Mas sua ascensão foi interrompida de forma repentina em 2021, quando o jogador francês foi acusado de estupro e agressão sexual no Reino Unido.

Esse caso, que teve ampla cobertura da imprensa, causou um dano gravíssimo à sua reputação e o afastou dos gramados por vários meses. Enquanto ainda estava no topo do futebol europeu, o defensor viu-se no centro de uma tempestade jurídica que destruiu sua carreira e sua vida pessoal.

A redenção veio, enfim, da Polônia. Ao chegar ao Pogoń Szczecin em setembro de 2025, Mendy enfrentou um começo difícil antes de recuperar gradualmente seu melhor nível.

Hoje, o campeão da Copa do Mundo de 2018 consolidou seu lugar como jogador fundamental e indispensável no sistema de Oscar García, ex-técnico dos clubes Reims e Saint-Étienne.

O impacto de Mendy foi tão grande que sua equipe não perdeu nenhuma partida nesta temporada quando ele foi titular.

Em entrevista ao jornal "Przegląd Sportowy Onet", seu treinador destacou os esforços feitos para ajudá-lo a recuperar o nível, afirmando: "O mérito disso é de Enrique Sanz. Desde o início, ele trabalhou com ele a parte física da sua recuperação, enquanto eu me concentrei mais nos aspectos psicológicos e táticos. Conversamos com Benjamin sobre o que ele queria alcançar; ele me disse que está muito focado no futebol e que simplesmente quer aproveitar o prazer de jogar".

Depois de renovar seu contrato até junho de 2027, com opção de prorrogação por mais um ano, Mendy parece ter encontrado em Szczecin o ambiente ideal para ressuscitar sua carreira no futebol.











