Após Carnaval agitado, Neymar vai ao estádio ver PSG x Manchester

O brasileiro foi flagrado dentro do Parque dos Príncipes, na torcida para ver o seu time avançar

Após ser notícia pela curtição no carnaval em Salvador e no Rio de Janeiro, desta vez Neymar voltou a ser assunto por causa de futebol. Ainda em recuperação da lesão no quinto metatarso do pé direito, o craque brasileiro está no Parque dos Príncipes para acompanhar o duelo entre o seu PSG contra o Manchester United, pelas oitavas de final da Champions League.

Neymar apareceu em uma das seções do estádio francês durante a transmissão. Quem também está no Parque dos Príncipes é o ex-jogador Eric Cantona. O francês é um dos maiores ídolos do Manchester United e, após a Copa do Mundo de 2018, foi um dos maiores críticos de Neymar.

O Paris Saint-Germain venceu o jogo de ida, na Inglaterra, por 2 a 0 e tem o favoritismo para avançar às quartas de final.