Segundo relatos de vários veículos da imprensa turca, os dirigentes do clube do superstar Mohamed Salah chegaram a um acordo com Thomas Reis para uma parceria.

O técnico de 52 anos treinou no passado tanto o VfL Bochum quanto o FC Schalke 04 e já conhece muito bem a Süper Lig turca desde sua passagem pelo Samsunspor. Em sua primeira temporada, levou o clube de forma surpreendente ao terceiro lugar; na temporada passada, foi demitido em fevereiro quando a equipe ocupava a sétima posição.

No Trabzonspor, ele agora assumiria a sucessão de Fatih Tekke, cuja saída no fim de setembro gerou controvérsia. Embora Tekke tivesse deixado o cargo, a diretoria do clube inicialmente não quis aceitar a decisão. Só depois as duas partes chegaram a um acordo pela separação.

No momento, porém, Reis ainda tem contrato com o principal clube da Bulgária, o Ludogorets, com vínculo até 2027. O início de temporada dele por lá foi bem-sucedido: após nove jogos, soma sete vitórias e dois empates. Com isso, o Ludogorets ocupa atualmente a segunda colocação na tabela. Portanto, para uma transferência para a Turquia, uma compensação deve ser necessária.

Mas, se isso acontecer, Reis treinaria um verdadeiro superstar no Trabzonspor: Mohamed Salah. O egípcio havia deixado o Liverpool no verão após nove anos e se juntou ao clube turco sem custos de transferência. No entanto, o início de temporada do Trabzonspor foi irregular.

Nos playoffs da Liga Europa, o clube foi claramente superado pelo Ferencvaros Budapeste (0 a 5 no placar agregado), e na liga ocupa atualmente apenas o nono lugar. O próprio Salah, ao menos, já conseguiu marcar quatro gols em sete jogos oficiais por seu novo clube.