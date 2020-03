Após bronca, Neymar deve jogar sábado para ganhar ritmo visando a Liga dos Campeões

Craque do PSG deve jogar pela Ligue 1 para ganhar ritmo visando confronto contra o Borussia Dortmund, pela Champions

A bronca de Neymar na comissão técnica do parece ter dado resultado. O craque reclamou que foi poupado antes da partida de ida das oitavas de final da e, agora, a situação deve ser diferente. O brasileiro deve ir a campo no sábado (07), contra o Strasbourg, visando o jogo de volta contra o , que acontecerá no Parc des Princes, no próxima quarta-feira.

Quer acompanhar o PSG na Ligue 1 ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

A dúvida sobre a presença do camisa 10 existe por conta de uma pancada sofrida pelo jogador na quarta-feira (04), em partida contra o Lyon, pela final da Copa da França. Mesmo assim, a bronca de Neymar fez efeito e, caso esteja bem, ele irá a campo no sábado.

Mais times

Quem confirmou a possibilidade foi o próprio Thomas Tuchel, treinador da equipe francesa. Em entrevista coletiva, ele deixou claro que não pode proteger seus jogadores o tempo todo e disse que se Neymar estiver bem, vai a campo.

Mais artigos abaixo

“Não é perigoso (ele jogar sábado). Tudo pode acontecer, mas também não podemos proteger todos jogadores. Temos que ver com ele também, porque tomou uma pancada contra o . Mas, se estiver preparado, ele vai jogar”, disse o comandante alemão.

A partida entre PSG e Borussia Dortmund, que será disputada no dia 11/03, às 17h, no Parc des Prince, vale vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. O primeiro jogo entre as duas equipes terminou com vitória alemã, por 2x1. Com isso, o PSG precisa de uma vitória simples por 1x0 ou então por dois ou mais gols de diferença.