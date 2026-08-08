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Ahmed Mansy

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Após brilhar no Mundial, o Campeonato Saudita persegue ex-jogador do Manchester United

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Novo reforço de peso a caminho da Roshn: será que se concretiza?

Alguns clubes da Saudi Pro League entraram em uma disputa com rivais da Premier League inglesa para contratar o ex-jogador do Manchester United, durante a atual janela de transferências do verão.

O respeitado jornalista Ben Jacobs afirmou que o congolês Axel Tuanzebe, ex-zagueiro do Burnley, está avaliando as propostas que recebeu após participar da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Tuanzebe foi um dos grandes destaques da seleção da República Democrática do Congo no Mundial e teve papel fundamental na superação da fase de grupos em sua primeira participação histórica, antes da derrota para a seleção da Inglaterra com muita dificuldade.

Ben Jacobs explicou que o jogador de 28 anos se tornou um atleta livre, e qualquer clube pode contratá-lo gratuitamente durante a atual janela de transferências do verão, após o fim de seu contrato com o Burnley, seu antigo clube.

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Alguns clubes da liga saudita desejam contratar Tuanzebe gratuitamente, mas enfrentam a concorrência de alguns clubes da Premier League inglesa, com destaque para Everton e Brentford.

Tuanzebe começou sua carreira de forma sólida, saindo das categorias de base do Manchester United e disputando algumas partidas pela equipe principal, mas passou por uma série de empréstimos: Aston Villa, Napoli e Stoke City.

O zagueiro congolês atuou pelo Ipswich Town entre 2023 e 2025, antes de se transferir para o Burnley durante a última janela de transferências do verão, mas deixou o clube novamente após o rebaixamento da equipe da Premier League.

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