O clube Al-Diriyah anunciou a contratação de um novo guarda-redes, oriundo do Campeonato do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México, apesar de já ter garantido um antigo guarda-redes, Amin Al-Bukhari.

O Al-Diriyah havia anunciado, na passada quinta-feira, a contratação do guarda-redes Amin Bukhari a custo zero, após o fim do seu contrato com o anterior clube, o Al-Fateh.

Cerca de 24 horas depois, o Al-Diriyah anunciou, através da sua conta oficial no "X", a contratação de um novo guarda-redes, o bósnio Nikola Vasilj, a custo zero, após o fim do seu contrato com o anterior clube alemão, o St. Pauli.

Vasilj tornou-se assim o quinto reforço do Al-Diriyah durante a atual janela de transferências de verão, depois de Amin Al-Bukhari, do Al-Fateh, Saeed Al-Rubaie, do Al-Akhdoud, Hattan Bahebri, do Al-Kholood, e do senegalês Clayton Diandy, do Aris Salónica, da Grécia.

Vasilj possui um percurso notável, ao longo do qual representou vários clubes bósnios, antes de se transferir para o Nuremberga, da Alemanha, o Zorya Luhansk, da Ucrânia, e, por último, o St. Pauli, que ajudou a subir à liga alemã.

O jogador de 30 anos foi também o guarda-redes titular da seleção da Bósnia no Campeonato do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e conduziu-a ao apuramento para os 16 avos de final, mas a sua baliza sofreu 8 golos em 4 jogos, a uma média de dois golos por partida.