Após BBB e "provocação", Neymar reforça obsessão pela Copa do Mundo

O camisa 10 da seleção e do PSG respondeu uma provocação após Prior ser eliminado do BBB: "Tu acha que copa do mundo nasce em arvore fia"

O engajamento de Neymar no BBB não deu muito resultado. Mesmo tendo declarado sua torcida para Felipe Prior ficar no programa da TV Globo, o arquiteto de 27 anos foi eliminado do reality show. O camisa 10 da seleção disse que não assistiria mais o programa e foi cutucado por uma pessoa: "vai ganhar uma copa do mundo, macho".

O comentário inicial do jogador do foi em um tom bem humorado e ele elogiou Prior no tuíte. "Às vezes o melhor jogador não vence, faz parte do jogo (JOGO) não levem para o pessoal". Entre vários emojis, Neyma concluiu: "Boa sorte aos que restam, pois eu to fora e não assisto mais".

Isso gerou o comentário sobre a . Mas o jogador não deixou passar em branco e respondeu: "Tu acha que copa do mundo nasce em arvore fia", disse Neymar mais uma vez com bom humor. Ele reforçou que vencer o Mundial é seu maior sonho: "Quero mais a Copa do que acordar no dia seguinte".

Neymar já disputou duas Copas do Mundo. Em 2014, no , a seleção parou na semifinal depois do histórico 7 a 1 para a . Vale lembrar que o camisa 10 não jogou contra os alemães porque sofreu uma lesão no jogo anterior, contra a . Já em 2018, na , o Brasil foi eliminado nas quartas de final para a .

Nas duas participações em Mundiais, Neymar soma seis gols em 10 jogos disputados.

Com o futebol paralisado, o BBB se tornou um dos programas favoritos dos boleiros, que apoiaram em peso Prior no último paredão. Mas o "brother" foi eliminado com 56,73% do votos na disputa com Manu Gavassi e Mari Gonzalez. Gabigol, Richarlison e outros boleiros também estavam na torcida pelo corintiano.