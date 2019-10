Após bater o Botafogo, Renato garante Grêmio na Libertadores

O treinador reconheceu que vitória sobre o Alvinegro ajudou a recuperar um pouco da moral após os 5 a 0 sofridos contra o Flamengo

No primeiro jogo do após a eliminação com derrota por 5 a 0 para o , a maior que o clube já sofreu em sua história na Libertadores, o bateu o por 3 a 0 em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Maicon, Thaciano e fizeram os gols do time na Arena do Grêmio, garantindo uma vitória que levou a 44 pontos, um a menos em relação ao – equipe que abre o G6 que dá vaga à próxima edição da Libertadores. O triunfo, contudo, serviu acima de tudo para dar os primeiros passos para superar o trauma imposto pelo Flamengo.

"Recupera bastante, principalmente na parte psicológica, o Grêmio não está acostumado com esse tipo de jogo, então era importante dar moral para o meu grupo, era importante pra eles, mas a vida segue", afirmou o técnico Renato Gaúcho após o jogo.

Insistindo que não vai deixar de proteger seus jogadores, algo importante especialmente dias após torcedores terem protestado em relação a alguns atletas, Renato mudou o tom na hora de falar sobre o objetivo de seu time para o restante da temporada. Saiu o discurso cabeça baixa sobre a “vergonha” goleada sofrida, e entrou em ação o Portaluppi que todo gremista conhece: direto, polêmico e marrento.

Perguntado se o Grêmio conseguirá uma vaga na próxima Libertadores, o treinador foi taxativo e respondeu dando certeza.

"Eu garanto o Grêmio na Libertadores do ano que vem (...) Colocar em dúvida a capacidade de um ou outro jogador aqui dentro do Grêmio é inadmissível, nós vamos ser nocauteados de vez em quando, não imaginaríamos que seria dessa forma mas não podemos botar em prova a capacidade desse grupo".

“Eu sou treinador, eu jamais vou chegar aqui e vou falar mal dos meus jogadores, eu respeito todo mundo, é o grupo que o Grêmio tem e é esse grupo que vai colocar o Grêmio na Libertadores ano que vem".