Após batalha para voltar a jogar, Luis Fabiano se aposenta: 'Lutei contra o meu corpo'

Sem jogar há quatro anos por conta de seguidas lesões e uma batalha árdua contra seu próprio corpo, aos 41 anos, Luis Fabiano anunciou oficialmente sua aposentadoria. O ex-atacante, agora, vive a expectativa de seguir no futebol, mas para trabalhar nos bastidores.

Fabuloso, como foi apelidado, tem passagens marcantes por times do Brasil, da Europa e da Ásia. Por aqui, foi revelado pela Ponte Preta, mas brilhou no São Paulo, onde é um dos artilheiros históricos e ídolo, e teve o Vasco como último clube, ainda em 2017. No Velho Continente, Luis Fabiano começou a primeira passagem no Rennes, na segunda, passou por Porto e Sevilla, onde mais conquistou títulos na carreira, e, mais tarde, foi em busca de um novo desafio no Tianjin Quanjian, da China.

Também defendeu a seleção brasileira ao longo de dez anos, entre 2003 e 2013, quando foi convocado pela última vez durante sua segunda passagem pelo São Paulo. Com a amarelinha, Luis Fabiano foi campeão da Copa América de 2004, da Copa das Confederações de 2009 e disputou a Copa do Mundo de 2010.

Desde que foi para o Vasco, porém, não conseguiu ter muita sequência e começou a enfrentar uma série de lesões, que o levaram, inclusive, a fazer cirurgias, além de todos os trabalhos físicos. Por fim, como ele mesmo disse, acabou perdendo a luta para seu próprio corpo e não conseguiu mais jogar bola, então, nesta sexta-feira (10), aos 41 anos de idade, anunciou sua aposentadoria dos gramados.

"Chegou a hora! Nos últimos quatro anos, eu lutei muito contra o meu corpo para voltar a fazer o que eu mais gosto. Foram muitas horas de tratamento, treinamento, fortalecimento, cirurgias, que foram duas, mas essa batalha eu não venci", disse o atacante em um vídeo publicado em suas redes sociais.

O próximo passo para Fabuloso, segundo o ge.com, deve ser na Ponte Preta, onde começou sua carreira de jogador, mas dessa vez com trabalhos extra campo. A diretoria da Macaca, pretende confirmar na próxima semana o ex-jogador como coordenador de futebol do clube.