O Chelsea venceu uma disputa acirrada no mercado de transferências ao contratar Austin MacPhee, especialista em bolas paradas e cérebro por trás da força ofensiva do Aston Villa nas jogadas ensaiadas, superando clubes rivais da Premier League e equipes do Campeonato Saudita, em uma medida que visa reforçar o arsenal do novo treinador Xabi Alonso após uma temporada decepcionante, sem títulos e sem participação europeia.

Segundo o jornal espanhol "Sport", a chegada de MacPhee a Stamford Bridge já está garantida, embora o Aston Villa vá receber uma compensação financeira por sua saída, já que seu contrato contém uma cláusula de rescisão específica, num momento em que se esperava amplamente que ele fosse um dos membros da comissão técnica a deixar Villa Park neste verão, após a conquista do título da Liga Europa pela equipe sob o comando de Unai Emery.

O desempenho excepcional do Aston Villa nas bolas paradas nos últimos anos deve-se em grande parte ao trabalho de MacPhee, que conseguiu fazer com que a equipe marcasse o maior número de gols em jogadas ensaiadas entre as cinco grandes ligas da Europa durante a temporada 2023-2024, tendo praticamente empatado com o Arsenal nesse quesito na temporada passada, ainda que o Arsenal, sob o comando de Mikel Arteta, tenha se destacado de forma notável nessa área, o que os ajudou a conquistar o título da Premier League e a retornar à final da Liga dos Campeões após duas décadas.

As bolas paradas vêm ganhando importância crescente no futebol moderno, no qual cada pequeno detalhe merece uma observação minuciosa, já que as jogadas mais inesperadas e decisivas podem determinar o resultado de uma partida e, consequentemente, o destino de um campeonato, o que levou os grandes clubes a investir em especialistas capazes de transformar escanteios, cobranças de falta e até arremessos laterais em armas ofensivas letais.

MacPhee goza de prestígio internacional, tendo conciliado, ao longo dos últimos cinco anos, seu trabalho no Aston Villa com a função de treinador de bolas paradas da seleção de Portugal sob o comando de Roberto Martínez, o que é prova de sua vasta experiência e de sua capacidade de influenciar nos mais altos níveis.

A contratação de MacPhee faz parte do ambicioso plano do Chelsea de iniciar uma nova era sob o comando de Alonso, ex-treinador de Real Madrid e Bayer Leverkusen, com o clube londrino buscando garantir o sucesso por meio de um grande investimento no mercado de transferências e do reforço da comissão técnica com experiências especializadas, capazes de aproveitar todos os pequenos detalhes que podem fazer a diferença nas competições nacionais e continentais.