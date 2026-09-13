O alemão Jens Wisssing, treinador do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, revelou a situação de seu astro argelino Houssem Aouar quanto à participação na partida contra o Al-Shamal, do Catar, pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O Al-Ittihad visita o Al-Shamal amanhã, segunda-feira, no estádio Al-Bayt, em Al-Khor, pela primeira rodada da fase de liga do torneio asiático.

Wisssing afirmou, em declarações na coletiva de imprensa antes da partida, reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat", que Aouar está apto para atuar com a equipe na partida contra o Al-Shamal.

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O astro argelino havia desfalcado o Al-Ittihad em sua última partida, contra o Al-Faisaly, na última sexta-feira, pela sétima rodada da Liga Roshn Saudita, que terminou com vitória pelo placar de 3 a 1.

O retorno de Aouar representa um reforço importante para o clube saudita, sobretudo por ser considerado um de seus principais astros nos últimos anos, mais precisamente desde a transferência para suas fileiras no verão de 2024, vindo da Roma.

Durante a atual temporada, Aouar disputou 8 partidas pelo Al-Ittihad em diversas competições, nas quais conseguiu marcar dois gols e dar uma assistência.