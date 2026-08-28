Após ausência, Al Aqidi fica ao lado de Cristiano Ronaldo na escalação do Al Nassr contra o Al Taawoun

O australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, anunciou a escalação do "Mundial" para o confronto contra o Al-Taawoun, na noite de sexta-feira, pela quarta rodada da Roshn Saudi League, em uma partida na qual a equipe busca dar continuidade ao início perfeito, após conquistar a vitória nas três primeiras rodadas.

O Al-Nassr entra em campo com a moral elevada, depois de somar 9 pontos em três vitórias consecutivas, e apresentou atuações fortes desde o início da temporada, com destaque para a emocionante vitória sobre o Al-Ettifaq por 3 a 2, apesar de ter disputado a maior parte do confronto com 10 jogadores.

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A escalação do Al-Nassr contou com o retorno do goleiro Nawaf Al-Aqidi ao time titular pela primeira vez nesta temporada, depois de Postecoglou decidir escalá-lo para substituir o brasileiro Bento Matheus, que foi expulso no confronto anterior contra o Al-Ettifaq, fazendo com que Al-Aqidi volte a proteger o gol do "Mundial" em um novo teste.

O português Cristiano Ronaldo, por sua vez, manteve sua presença no time titular pela segunda partida consecutiva, depois de ter sido titular diante do Al-Ettifaq antes de ser substituído no intervalo, enquanto comanda o ataque ao lado do senegalês Sadio Mané e do francês Kingsley Coman.

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A escalação do Al-Nassr ficou assim:

Goleiro: Nawaf Al-Aqidi.

Linha defensiva: Salem Al-Najdi, Mohamed Simakan, Abdulelah Al-Amri, Nawaf Boushal.

Meio-campo: Sami Costa, Angelo Gabriel, João Félix.

Ataque: Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman.

Postecoglou espera que sua equipe mantenha a série de vitórias e preserve os 100% de aproveitamento, especialmente porque o confronto contra o Al-Taawoun representa um novo teste para as ambições do Al-Nassr na disputa pela liderança da Roshn Saudi League, diante do seu grande poderio ofensivo comandado por Ronaldo, Mané e Coman, além de João Félix, que brilhou de forma marcante na remontada diante do Al-Ettifaq.