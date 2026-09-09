Dani Olmo, jogador do Barcelona, elencou as qualidades de sua equipe após o início marcante nesta temporada, tanto no cenário nacional quanto no europeu.

O Barcelona enviou um alerta antecipado aos grandes do Velho Continente ao conquistar uma vitória de exibição sobre seu visitante, o Feyenoord holandês, pelo placar de 5 a 1 na noite desta quarta-feira, no estádio "Spotify Camp Nou", pela primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Os cinco gols foram marcados por: Raphinha (dois gols), Karim Adeyemi, Lamine Yamal e Gabriel Jesus.

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

E Dani Olmo disse, através da rede "Movistar": "Estamos felizes por o Lamine ter marcado aquela falta. Ele é ambicioso. Ele sempre quer marcar, para ajudar a equipe a vencer, e faz isso sempre, marque ou não".

E prosseguiu: "Para nós, pode ser natural atingir esse nível com essa rapidez. Somos uma equipe que avança muito, sempre tomamos a iniciativa, temos a qualidade necessária no ataque e criamos muitas oportunidades. No fim das contas, somos nós que criamos essas oportunidades".

E Olmo continuou: "Somos uma equipe que se adapta de forma perfeita. Somos flexíveis e temos jogadores capazes de atuar em diferentes posições. Estamos todos juntos nisso. Isso é evidente, e todos nós vamos ajudar a equipe a vencer".

E acrescentou: "As expectativas são sempre altas. Somos o Barcelona. Queremos competir por tudo. Não é fácil manter esse ritmo, porque a dificuldade está em permanecer lá em cima. Mas sempre há espaço para melhorar".