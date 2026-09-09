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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Traduzido por

Após atropelar o Feyenoord, Dani Olmo revela o segredo da força ofensiva do time do Barcelona

Barcelona x Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Liga dos Campeões
D. Olmo
L. Yamal
Espanha
Países Baixos

"Estamos felizes por Lamine ter marcado aquela falta"

  Dani Olmo, jogador do Barcelona, elencou as qualidades de sua equipe após o início marcante nesta temporada, tanto no cenário nacional quanto no europeu.

O Barcelona enviou um alerta antecipado aos grandes do Velho Continente ao conquistar uma vitória de exibição sobre seu visitante, o Feyenoord holandês, pelo placar de 5 a 1 na noite desta quarta-feira, no estádio "Spotify Camp Nou", pela primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Os cinco gols foram marcados por: Raphinha (dois gols), Karim Adeyemi, Lamine Yamal e Gabriel Jesus.

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E Dani Olmo disse, através da rede "Movistar": "Estamos felizes por o Lamine ter marcado aquela falta. Ele é ambicioso. Ele sempre quer marcar, para ajudar a equipe a vencer, e faz isso sempre, marque ou não".

E prosseguiu: "Para nós, pode ser natural atingir esse nível com essa rapidez. Somos uma equipe que avança muito, sempre tomamos a iniciativa, temos a qualidade necessária no ataque e criamos muitas oportunidades. No fim das contas, somos nós que criamos essas oportunidades".

E Olmo continuou: "Somos uma equipe que se adapta de forma perfeita. Somos flexíveis e temos jogadores capazes de atuar em diferentes posições. Estamos todos juntos nisso. Isso é evidente, e todos nós vamos ajudar a equipe a vencer".

E acrescentou: "As expectativas são sempre altas. Somos o Barcelona. Queremos competir por tudo. Não é fácil manter esse ritmo, porque a dificuldade está em permanecer lá em cima. Mas sempre há espaço para melhorar".

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