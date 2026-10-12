A partida entre o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e o Navbahor, do Uzbequistão, teve início na noite de segunda-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia Elite, após um atraso de cerca de uma hora em relação ao horário marcado, por causa de desdobramentos de segurança registrados na capital Riad, antes que a Confederação Asiática de Futebol decidisse autorizar a realização do confronto depois da estabilização da situação.

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O jornal saudita "Al-Riyadiah" revelou que o atraso coincidiu com o anúncio feito pelo porta-voz das forças da coalizão sobre a interceptação e destruição de um míssil balístico lançado em direção a Riad, o que exigiu lidar com a situação conforme os procedimentos em vigor, ao mesmo tempo em que torcedores e jogadores já estavam dentro do estádio "Al-Awwal Park" se preparando para o início da partida.

Confederação Asiática autoriza o início do confronto após o atraso

Depois da confirmação de que a situação de segurança estava estabilizada, decidiu-se realizar a partida após um atraso de cerca de uma hora, em uma medida que permitiu às duas equipes disputar o confronto continental, de grande importância para o Al-Nassr em sua tentativa de compensar o tropeço na primeira rodada do torneio.

Enquanto se aguardava o início do jogo, o sistema de som interno do estádio "Al-Awwal Park" fez questão de tranquilizar os torcedores presentes, pedindo que permanecessem em seus assentos e que não tivessem medo nem deixassem o estádio, afirmando que a situação era segura, na tentativa de manter a calma nas arquibancadas em meio ao clima de expectativa que acompanhou o atraso.

A partida voltou ao seu curso normal após um período de espera, permitindo que Al-Nassr e Navbahor disputassem o confronto pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia Elite, com grande acompanhamento do público, depois que os desdobramentos de segurança se impuseram ao cenário antes do apito inicial.







