Pablo González Fuertes, especialista em arbitragem da rádio "Marca", respondeu às declarações de José Mourinho após o dérbi de Madri, depois que o técnico do Real Madrid direcionou duras críticas ao árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias e ao árbitro de vídeo Trujillo Suárez, além do comitê técnico de arbitragem, na sequência da derrota de sua equipe para o Atlético de Madrid pelo placar de 2 a 1.

Mourinho havia apontado, durante sua participação no programa "Marcador", dois lances de arbitragem que provocaram sua contestação, e afirmou: "A história da partida está aqui", numa referência à sua convicção de que os dois episódios mereciam a exibição do cartão vermelho para jogadores do Atlético de Madrid.

O treinador português também colocou em dúvida a capacidade de Ortiz Arias de conduzir um confronto do porte do dérbi da capital, dizendo: "Não é porque ele seja um grande árbitro. O pobre homem não conseguiu aguentar a pressão".

Mourinho direcionou críticas semelhantes a Trujillo Suárez, o árbitro de vídeo, antes de criticar o comitê técnico de arbitragem por tê-los escolhido para dirigir a partida, e afirmou: "Que árbitro pobre, carente de experiência e de estatura para dirigir um dérbi. Parabéns ao comitê de designação de árbitros".

Fuertes deteve-se sobre a maneira como Mourinho formulou suas críticas, esclarecendo que é direito de qualquer treinador ou personalidade do futebol expressar sua opinião sobre as decisões de arbitragem, mas considerou que a manifestação dessa opinião não precisa recorrer a expressões que carreguem conotações negativas em relação aos árbitros.

O especialista em arbitragem da "Marca" afirmou: "Todo treinador ou personalidade do futebol tem sua opinião, e é uma opinião respeitável como qualquer outra. E não acho que seja necessário usar uma linguagem que carregue uma conotação negativa".

Fuertes destacou que a polêmica em torno das decisões de arbitragem pode ser discutida de forma natural, mas fez uma distinção entre criticar a decisão em si e a maneira como a crítica é direcionada ao árbitro ou às instâncias responsáveis pela arbitragem.

Quanto à instância que deveria responder às declarações de Mourinho, Fuertes indicou que os responsáveis pelo sistema de arbitragem são os que devem responder a essas críticas, antes de acrescentar: "Acho que deveriam responder, mas não o farão".

As declarações de Fuertes vieram na esteira de um dérbi que registrou ampla polêmica de arbitragem, especialmente em torno da não expulsão de Cuti Romero e Kang-in Lee durante o primeiro tempo, antes de Dean Huijsen receber o cartão vermelho no segundo tempo após a intervenção do árbitro de vídeo.