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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP
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Após ataque de Mourinho, especialista em arbitragem aponta o responsável pela resposta: "Não vão fazer!"

Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
Espanha
Portugal

Quem se encarrega de responder ao português?

Pablo González Fuertes, especialista em arbitragem da rádio "Marca", respondeu às declarações de José Mourinho após o dérbi de Madri, depois que o técnico do Real Madrid direcionou duras críticas ao árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias e ao árbitro de vídeo Trujillo Suárez, além do comitê técnico de arbitragem, na sequência da derrota de sua equipe para o Atlético de Madrid pelo placar de 2 a 1.

Mourinho havia apontado, durante sua participação no programa "Marcador", dois lances de arbitragem que provocaram sua contestação, e afirmou: "A história da partida está aqui", numa referência à sua convicção de que os dois episódios mereciam a exibição do cartão vermelho para jogadores do Atlético de Madrid.

O treinador português também colocou em dúvida a capacidade de Ortiz Arias de conduzir um confronto do porte do dérbi da capital, dizendo: "Não é porque ele seja um grande árbitro. O pobre homem não conseguiu aguentar a pressão".

Mourinho direcionou críticas semelhantes a Trujillo Suárez, o árbitro de vídeo, antes de criticar o comitê técnico de arbitragem por tê-los escolhido para dirigir a partida, e afirmou: "Que árbitro pobre, carente de experiência e de estatura para dirigir um dérbi. Parabéns ao comitê de designação de árbitros".

Fuertes deteve-se sobre a maneira como Mourinho formulou suas críticas, esclarecendo que é direito de qualquer treinador ou personalidade do futebol expressar sua opinião sobre as decisões de arbitragem, mas considerou que a manifestação dessa opinião não precisa recorrer a expressões que carreguem conotações negativas em relação aos árbitros.

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O especialista em arbitragem da "Marca" afirmou: "Todo treinador ou personalidade do futebol tem sua opinião, e é uma opinião respeitável como qualquer outra. E não acho que seja necessário usar uma linguagem que carregue uma conotação negativa".

Fuertes destacou que a polêmica em torno das decisões de arbitragem pode ser discutida de forma natural, mas fez uma distinção entre criticar a decisão em si e a maneira como a crítica é direcionada ao árbitro ou às instâncias responsáveis pela arbitragem.

Quanto à instância que deveria responder às declarações de Mourinho, Fuertes indicou que os responsáveis pelo sistema de arbitragem são os que devem responder a essas críticas, antes de acrescentar: "Acho que deveriam responder, mas não o farão".

As declarações de Fuertes vieram na esteira de um dérbi que registrou ampla polêmica de arbitragem, especialmente em torno da não expulsão de Cuti Romero e Kang-in Lee durante o primeiro tempo, antes de Dean Huijsen receber o cartão vermelho no segundo tempo após a intervenção do árbitro de vídeo.

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