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Após assumir a presidência do Barcelona... Laporta recebe uma mensagem inesperada de seu maior adversário, Victor Font

La Liga
Barcelona
Espanha

Seu quarto mandato teve início ontem

 Víctor Font, candidato nas eleições do FC Barcelona realizadas no último dia 15 de março, enviou uma mensagem a Juan Laporta após sua posse como novo presidente do clube ontem, quarta-feira.

Juan Laporta assumiu a presidência do Barcelona ontem, quarta-feira, mais uma vez, dando início ao seu quarto mandato à frente do clube, após uma cerimônia de posse realizada no Auditório 1899, lotado de convidados, que contou com a presença de figuras do mundo da política e do esporte, além de personalidades de destaque do Barcelona.

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, Font afirmou: “Desejo a Juan Laporta todo o sucesso em seu mandato, que começa hoje, em uma fase decisiva para o futuro do clube: concluir e financiar as reformas do Camp Nou, alcançar a sustentabilidade econômica, fortalecer a estrutura social e institucional e traçar um projeto esportivo que nos permita conquistar novamente a Liga dos Campeões e disputar o maior número possível de títulos em todas as categorias”.

E concluiu: “Do nosso lado institucional, estamos totalmente preparados para ajudar o presidente e a diretoria com tudo o que estiver ao nosso alcance. Ao mesmo tempo, zelaremos, como sempre fizeram com a gente, pela proteção dos interesses do clube. Viva o Barcelona, viva a Catalunha!”.

Vale ressaltar que essa mensagem é uma grande surpresa, especialmente porque Font é conhecido por ser o principal adversário e um dos mais ferrenhos críticos das políticas do presidente Juan Laporta.

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