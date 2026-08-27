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imago-sport-1081974463.jpgPhilippe Ruiz

Traduzido por

Após as repetidas quedas: Kompany revela surpresa sobre a saúde de Jamal Musiala

J. Musiala
Bayern de Munique
Bundesliga
Bayern de Munique x Stuttgart
Stuttgart
V. Kompany
Alemanha
Bélgica

antes do confronto com o Stuttgart

A 24 horas do início da temporada da Bundesliga, a coletiva de imprensa do Bayern de Munique deixou de lado o assunto Stuttgart e passou a girar em torno da saúde de um único astro: Jamal Musiala. 

As quedas repetidas e assustadoras nos amistosos, além da chocante admissão de crises nervosas, colocaram o Bayern em estado de alerta, e agora Vincent Kompany vem a público com uma mensagem tranquilizadora, há muito esperada.

Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, pôs fim ao clima de expectativa vivido pela torcida do clube bávaro em relação ao seu principal astro, Jamal Musiala.

O atual campeão se prepara para abrir sua nova temporada no Campeonato Alemão na noite de amanhã, sexta-feira, com um teste difícil diante do Stuttgart, no início da jornada em busca de manter o título.

A cena de Musiala (23 anos) desmaiando nos amistosos contra o Leipzig e o Heidenheim havia provocado uma onda de preocupação, antes de o próprio jogador decidir quebrar o silêncio e revelar que sofre de crises nervosas repentinas, afirmando que se trata de algo tratável e que ele voltaria em breve.

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Na coletiva de apresentação da partida, Kompany declarou em tom tranquilizador: "Jamal treinou conosco hoje e sua condição está boa de modo geral, mas é impossível que ele esteja apto para o jogo de amanhã".

O treinador belga ressaltou que o clube não colocará seu astro em risco, explicando que o protocolo de seu retorno está agora inteiramente nas mãos dos médicos.

E esclareceu: "A situação está sob controle. Jamal está acostumado a ajustar suas doses de tratamento, e seu retorno será gradual e no momento definido pela equipe médica especializada. O mais importante é que ele está bem agora".

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