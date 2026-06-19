Após as notícias sobre Martínez... Um obstáculo financeiro ameaça a definição do caso do novo técnico do Al-Nasr

Apesar do aumento das notícias nos últimos dias sobre a iminência da contratação do espanhol Roberto Martínez, técnico da seleção de Portugal, para assumir o comando técnico do Al-Nassr, novos desdobramentos revelaram a existência de um obstáculo que pode adiar a conclusão do caso nos próximos dias.

Reportagens da imprensa haviam associado Martínez à possibilidade de uma transferência para o Al-Nassr após o término da Copa do Mundo de 2026, em uma iniciativa que poderia reunir novamente o técnico com seu compatriota português Cristiano Ronaldo, capitão da equipe; no entanto, o caso ainda está longe de uma conclusão definitiva.

De acordo com fontes do jornal saudita “Al-Riyadiah”, a diretoria executiva de futebol do Al-Nassr ainda não chegou a um acordo definitivo com nenhum técnico até o momento, devido à falta de clareza sobre o orçamento destinado à próxima temporada.

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As fontes esclareceram que a diretoria solicitou com urgência aos proprietários a aprovação de um orçamento específico para a contratação do novo técnico, adiando a definição do orçamento destinado às contratações de jogadores para uma fase posterior; no entanto, o pedido ainda não obteve a aprovação necessária.

Isso ocorre em meio a um clima de expectativa dentro do clube devido à falta de clareza sobre o quadro final relacionado ao plano de investimentos e à entidade que assumirá a gestão do projeto no próximo período, o que se refletiu diretamente no processo de tomada de decisões importantes.