Após as notícias sobre Jesus... A Federação Saudita decide o futuro de Donis

A Federação Saudita de Futebol começou a tomar medidas para avaliar a participação da seleção nacional na Copa do Mundo de 2026, após a eliminação precoce na fase de grupos, em meio a uma onda de indignação da torcida e pedidos por mudanças na comissão técnica liderada pelo grego Georgios Donis.

A seleção saudita foi eliminada da Copa do Mundo após empatar sem gols com Cabo Verde na terceira e última rodada da fase de grupos, somando apenas dois pontos em três partidas — após o empate com o Uruguai e a derrota para a Espanha —, terminando sua trajetória na quarta e última posição do Grupo 8.

O jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat” informou que a Federação Saudita de Futebol aguarda o recebimento de dois relatórios separados para avaliar a participação da “Selecção Verde” no torneio, em uma medida que poderá definir o futuro da comissão técnica na próxima fase.

O jornal acrescentou que o primeiro relatório será apresentado por Matt Crocker, diretor executivo de futebol, enquanto Fahd Al-Mufarraj, diretor executivo da seleção principal, ficará responsável pela elaboração do segundo relatório. Ambos incluirão uma avaliação abrangente dos diversos aspectos que marcaram a participação da seleção, com destaque para os principais pontos positivos e negativos nos âmbitos técnico e administrativo.

As fontes esclareceram que os dois relatórios servirão de base para que os dirigentes da Federação Saudita tomem a decisão final sobre a permanência de Donis ou o encerramento de sua missão, diante do aumento das críticas dirigidas ao técnico grego após o desempenho medíocre da seleção na Copa do Mundo.

Relatos indicavam que a Federação Saudita de Futebol planeja contratar o português Jorge Jesus, ex-técnico do Al-Nassr. Veja os detalhes