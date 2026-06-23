Após as notícias da Arábia Saudita e as crises pessoais... a família de Ravinia esclarece a situação

O círculo próximo ao astro brasileiro Rafinha, ponta do Barcelona, fez questão de pôr um fim aos rumores que circulavam e esclarecer os fatos, após ele ter sofrido uma lesão que o afastou temporariamente das disputas da Copa do Mundo.

Recentemente, surgiram reportagens alegando que ele estaria enfrentando problemas pessoais, Por sua vez, o jornal espanhol “Mundo Deportivo” entrou em contato com a família do astro brasileiro para tranquilizar os torcedores; a família confirmou que a lesão não é tão grave quanto foi retratada inicialmente e que o jogador está totalmente focado na seleção brasileira, descartando completamente a ideia de deixar o Blaugrana para jogar na Liga Saudita.

Quanto à sua condição física, os laudos médicos esclareceram que o jogador sentiu dores no músculo posterior da coxa, a mesma região onde já havia sentido algumas molestias anteriormente, o que exigiu uma avaliação médica minuciosa para determinar a gravidade do problema.

Apesar disso, o círculo próximo ao astro brasileiro afirma que a lesão é “leve” e não é motivo de preocupação, e espera-se que ele retorne aos gramados dentro de duas semanas, a tempo de estar pronto para disputar as quartas de final, caso o Brasil se classifique.

Fora do contexto da Copa do Mundo, o nome de Raphinha foi recentemente associado a uma possível transferência para a Arábia Saudita sob o pretexto de dificuldades financeiras, o que foi negado por seu círculo próximo de forma categórica. A esse respeito, a família do jogador esclareceu ao jornal: “Quanto à questão de sua saída, não há motivo para preocupação; Rafinha está totalmente focado na seleção e está muito feliz no Barcelona”. Acrescentou ainda que toda a atenção do jogador está voltada, atualmente, para o processo de recuperação, a fim de retornar e apresentar seu melhor desempenho assim que estiver pronto.

Nesse mesmo contexto, a família negou categoricamente os rumores que falavam da existência de uma crise na vida pessoal do jogador, afirmando que a família de Rafeinha está unida e vive em total estabilidade; sua esposa, seu filho, seus pais e seu irmão estão todos juntos nos Estados Unidos para apoiá-lo e acompanhar a Copa do Mundo.

Pessoas próximas ao astro brasileiro expressaram grande surpresa quanto à origem dessas reportagens que falavam de desentendimentos familiares, descrevendo essas notícias como boatos sem fundamento e que não refletem a realidade de forma alguma.