Após as declarações polêmicas do primeiro-ministro, Reino Unido anuncia oficialmente sua posição sobre a crise do City

O gabinete do primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, divulgou nesta quinta-feira um novo comunicado para esclarecer a posição do governo sobre o caso do Manchester City, após as declarações feitas na véspera a respeito do clube e de seus proprietários, que geraram polêmica sobre o grau de influência do governo no andamento do caso.

Um porta-voz do "10 Downing Street" afirmou, conforme relatou o renomado jornalista da "BBC" Henry Zeffman: "Como esclareceu o primeiro-ministro, a decisão inicial é grave, e não pode haver qualquer insinuação de que alguém esteja acima das regras".

O porta-voz prosseguiu: "O (primeiro-ministro) também ressaltou que o processo independente ainda está em curso. É fundamental permitir que ele siga seu trâmite e respeitar o resultado. E, caso se comprove o cometimento de irregularidades, os responsáveis devem enfrentar as consequências cabíveis".

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O comunicado vem na sequência das declarações de Burnham, nas quais ele disse que ficaria "muito preocupado" se os proprietários emiratenses do Manchester City decidissem vender o clube, elogiando os investimentos que fizeram desde a aquisição do clube em 2008.

Ao mesmo tempo, Burnham afirmou que não quer interferir no processo disciplinar, ressaltando que o caso ainda está em fase de recurso.

A Premier League havia anunciado recentemente que uma comissão independente considerou o Manchester City culpado em todas as acusações relacionadas a infrações das regras financeiras ao longo de nove temporadas, entre 2009-2010 e 2017-2018, além de condená-lo em três de quatro infrações relativas à falta de cooperação com a investigação.

Segundo a liga, a comissão concluiu que havia contratos comerciais fictícios, dentro de um esquema para aumentar artificialmente as receitas do clube e reduzir seus custos em mais de 900 milhões de libras esterlinas.

Recurso aguardado

Mas o caso ainda não terminou; o Manchester City anunciou que rejeita as conclusões da comissão e mantém sua inocência, afirmando que irá recorrer da decisão, com o argumento de que há "erros substanciais" na lei, nos princípios e nos fatos.

O recurso representa a próxima etapa do caso, já que a contestação pode ser encaminhada a uma nova comissão de três pessoas, enquanto o Manchester City não tem o direito de recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte.

Relatos recentes indicam que os procedimentos podem levar vários meses, o que mantém em aberto, no momento, as possíveis punições e os desdobramentos esportivos e jurídicos do caso.

As declarações de Burnham geraram críticas de setores políticos e esportivos, sobretudo pelo fato de ele ter sido prefeito da Grande Manchester antes de assumir a chefia do governo, além de sua afirmação sobre a importância da continuidade dos investimentos dos proprietários do clube na região.



