Uma reportagem divulgada hoje, segunda-feira, revelou a posição do Atlético de Madrid em relação às declarações de Juan Laporta, presidente do Barcelona, sobre o jogador dos Rojiblancos, Julián Álvarez.

Juan Laporta, presidente do Barcelona, está em Dallas, nos Estados Unidos, a fim de acompanhar o confronto decisivo entre as seleções da Espanha e da França nas semifinais da Copa do Mundo de Futebol, marcado para a noite de amanhã, terça-feira.

Ao falar sobre Álvarez, Laporta elogiou seu desempenho brilhante contra a Suíça, mas adotou um tom cauteloso em relação à negociação: “Apresentamos uma oferta generosa que agrada ao técnico e à comissão técnica, mas ela tem prazo determinado e não é válida por tempo indeterminado”.

E acrescentou: “Entrei em contato pessoalmente com a diretoria do Atlético e deixei claro que nossa oferta permanecerá válida até que encontrem um substituto adequado, e não exerceremos qualquer pressão sobre eles”, recusando-se a revelar o valor financeiro oferecido.

Apesar disso, o jornal “Mundo Deportivo” informou que o Atlético não deseja a saída do jogador, especialmente para o Barcelona, o que eles descartam totalmente. Além disso, acreditam que o Barcelona começou a aceitar o fato de que Julián não se juntará a eles.

E confirmou que não houve nenhuma reação digna de nota às declarações do presidente do Barcelona, pois a situação permanece inalterada.

Mas há outras notícias específicas. Agora, circulam rumores de que o Atlético de Madrid estaria obrigado a vender jogadores para cobrir os 80 milhões de euros que já gastou em contratações e, assim, poder registrar novos jogadores.

Nada poderia estar mais longe da verdade, pois as contratações de Grimaldo, Hjulmand e Kang-in Lee (a contratação do jogador sul-coreano ainda não foi anunciada oficialmente) estavam dentro do orçamento destinado às transferências para a temporada 2026/27.

Essas três contratações, somadas, representam o valor que o Atlético de Madrid já gastou em contratações na última temporada.

No entanto, daqui em diante, o plano é permitir que os jogadores saiam antes de contratar outros. Em outras palavras, com a conclusão dessas três contratações, chegará a hora de vender alguns jogadores para abrir espaço para outras contratações.

Mas o Atlético não precisa vender jogadores no momento, especialmente com o aumento previsto no capital. Grande parte desses recursos será destinada ao projeto esportivo.

O jogador argentino está focado atualmente na Copa do Mundo. Depois de afirmar que deixar o Atlético de Madrid é a melhor opção para realizar seu “sonho”, Julián não voltou a falar sobre seu futuro em declarações à imprensa após as partidas da Argentina.

Ciente da impossibilidade de sua transferência para o Barcelona, parece que o retorno à Inglaterra é a única opção disponível para ele, caso deseje sair.

Nesse contexto, o jornal “The Independent” informou no domingo que o Arsenal planeja fazer uma nova tentativa de contratar Julián Álvarez e que, com a recusa do Atlético de Madrid em negociar com o Barcelona ou o Real Madrid, Londres seria a única opção disponível, e que uma proposta poderia chegar em breve ao Estádio Wanda Metropolitano.

Uma quantia significativa de dinheiro e um atacante como Giocuris podem ser a chave para essa negociação, sabendo-se, como já mencionamos, que o Atlético de Madrid não deseja a saída de Julián Álvarez.