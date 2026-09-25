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Ahmed Mansy
Traduzido por

Após as críticas de Al-Hamdan, jogador da Arábia Saudita envia mensagem à torcida antes do confronto com Omã

Omã x Arábia Saudita
Omã
Arábia Saudita
Gulf Cup
A. Al-Hamdan
Omã
Arábia Saudita

Seleção da Arábia Saudita se prepara para enfrentar Omã

Alaa Al Haji, jogador da seleção da Arábia Saudita, enviou uma mensagem especial à torcida antes da aguardada partida contra Omã, na Copa do Golfo Arábico "Golfo 27".

A seleção saudita enfrenta a de Omã neste sábado, no estádio Al Inma, em Jidá, pela segunda rodada da fase de grupos do torneio do Golfo.

Al Haji afirmou em declarações à imprensa nesta sexta-feira, reproduzidas pelo jornal saudita "Al Youm": "Aceitamos as críticas, e isso é algo comum no futebol; todos aqui são grandes jogadores que sabem lidar com críticas".

E completou: "Mas também precisamos do apoio das ruas e da torcida saudita, assim como nos apoiaram muito na partida passada".

As críticas haviam atingido Abdullah Al Hamdan, atacante da seleção saudita, após sua atuação apagada diante do Kuwait, na primeira rodada da fase de grupos do torneio do Golfo, que terminou com vitória por 1 a 0.

Sobre a partida, Al Haji disse: "Todos os jogos são difíceis, assistimos ao jogo entre Omã e Iraque, foi uma partida forte, e a seleção de Omã é uma boa seleção, mas somos capazes de vencer".

E acrescentou: "Todos os jogadores estão unidos como um só homem, e nos apoiamos mutuamente, nosso moral está elevado, e todos nós somos capazes de sair da partida com a vitória".

E prosseguiu: "Chegamos ao gol muitas vezes na partida passada, mas não tivemos sucesso em marcar, e nos contentamos com um único gol, deveríamos ter marcado mais, mas o simples fato de chegar já é algo positivo sobre o qual devemos construir na próxima partida".

E continuou: "A primeira partida foi a de abertura, e o primeiro jogo é sempre difícil, mas estaremos mais preparados na próxima partida".

E concluiu: "Disputamos o torneio em nosso território, e isso é um estímulo para nós, assistimos aos torneios passados no Bahrein e no Kuwait, e como o público foi grande, e isso terá um papel positivo para nós".

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