Após as acusações de Al-Ghandour, dirigente do Al-Jazira encerra a polêmica sobre Amrouta

O comentarista Khaled El Ghandour provocou uma onda de polêmica por causa de suas declarações sobre a forma de agir de Hussein Amotta, o novo técnico do Al Ahly, ao apontar que o treinador marroquino tem uma personalidade rígida e nervosa ao lidar com os jogadores.

Khaled El Ghandour disse, em declarações televisivas, que o período em que Amotta comandou tecnicamente o clube emiradense Al Jazira testemunhou, segundo seu relato, desentendimentos com alguns craques da equipe, entre eles o francês Nabil Fekir e o egípcio Mohamed Elneny.

Acrescentou que esses desentendimentos chegaram, de acordo com o que mencionou, ao uso de palavras inapropriadas e a um tratamento violento com alguns jogadores, o que despertou seus temores quanto à possibilidade de essa forma de agir se transferir para a nova experiência de Amotta no Al Ahly.

El Ghandour esclareceu que o Al Ahly conta com um grupo de jogadores de experiências e personalidades distintas, o que exige um estilo equilibrado na gestão do vestiário, sobretudo diante da importância de preservar a harmonia dentro da equipe.

Diretor do Al Jazira responde

Por sua vez, Hussein Suhail, diretor da equipe de futebol do clube emiradense Al Jazira, negou de forma categórica o que se comentava sobre a existência de crises entre Amotta e alguns jogadores da equipe durante o período em que assumiu o comando técnico do clube.

Suhail disse, em declarações ao "Al Maidan Al Riyadi", em resposta ao que foi levantado sobre Amotta ter entrado em crises com jogadores durante sua passagem pelo Al Jazira: «Isso não é verdade de forma alguma».

Esclareceu que Amotta tem uma boa relação com os jogadores do Al Jazira, afirmando: «Seu trato é excelente, é verdade que ele é um treinador rígido e severo, e isso não é um defeito, pois há muitos treinadores no mundo que agem dessa maneira, porque controlar o vestiário exige rigidez e severidade».

Apontou que o Al Ahly é um grande clube, e não precisa apenas de uma personalidade forte como a de Amotta para controlar o vestiário, esclarecendo: «O Al Ahly é um grande clube, e não precisa de muitas mudanças ou retoques do ponto de vista técnico».