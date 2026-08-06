Relatórios da imprensa revelaram a situação do francês Moussa Diaby, ponta do Al-Ittihad, quanto à sua participação com a equipe na partida contra o Al-Jazira, dos Emirados Árabes, pela Liga dos Campeões da Ásia da Elite, em meio à sua aproximação de uma transferência para o Bayer Leverkusen, da Alemanha.

O Al-Ittihad enfrenta o Al-Jazira na próxima terça-feira, no estádio Mohammed bin Zayed, na capital emiradense Abu Dhabi, na fase preliminar de classificação para a fase de liga da competição asiática da Elite.

O jornalista saudita Majed Hood afirmou que Diaby viajou para Meca, após receber um descanso da comissão técnica comandada pelo alemão Jens Wesing.

O jornalista saudita esclareceu, em uma publicação em sua conta pessoal na rede "X", que todos os jogadores participarão normalmente da próxima partida contra o Al-Jazira.

Isso ocorre no momento em que relatórios da imprensa confirmaram que o ponta francês está próximo de se transferir para o Bayer Leverkusen por menos de 30 milhões de euros, devendo assinar um contrato válido pelas próximas 5 temporadas, até 2031.

Diaby é considerado uma peça influente no ataque do Al-Ittihad, especialmente porque o clube saudita não contratou um substituto para ele na posição de ponta-direita, o que tornaria sua ausência na partida contra o Al-Jazira significativa, caso ela ocorra.

Diaby chegou ao Al-Ittihad no verão de 2024, vindo do Aston Villa, apresentando bons desempenhos ao longo das duas temporadas, especialmente na primeira, quando liderou a equipe à conquista da dobradinha da Saudi Pro League e da Copa do Custodiante das Duas Mesquitas Sagradas pela primeira vez em sua história.