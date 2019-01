Após aprovação de Sampaoli, Santos entra na disputa pela contratação de Camilo

Ao lado do Botafogo, Peixei também entra na briga pelo meia do Internacional

Parece que o Botafogo vai ganhar um concorrente na briga por Camilo, do Internacional. De acordo com o site "Uol Esporte", o Santos sondou o meia, que teve aprovação do técnico Jorge Sampaoli.

Com contrato até o meio do ano com o clube gaúcho, o jogador pode ter a sua saída facilitada, uma vez que ele pode deixar o Colorado sem custos.

Vale lembrar que Camilo deixou o Botafogo em 2016, mas nunca se firmou titular com o técnico Odair Hellmann.