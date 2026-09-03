Em todas as divisões e modalidades do país, das ligas masculina e feminina ao futsal e ao futebol de areia, as partidas da próxima rodada serão interrompidas exatamente aos dez minutos do primeiro tempo.

Como determinou a federação argentina em um comunicado oficial, o andamento das partidas deverá ser pausado para agradecer ao superstar de Rosario com um minuto de aplausos por seus serviços prestados com a camisa azul e branca da Albiceleste.

Uma prévia dessa medida já pôde ser vista na Copa da Argentina: no confronto entre Boca Juniors e Vélez Sarsfield, no estádio Mario Alberto Kempes, todos os presentes participaram da homenagem ao atacante do Inter Miami.

Além dos aplausos simbólicos, a decisão da diretoria da AFA obriga todos os estádios com tecnologia de vídeo adequada a exibirem, antes do apito inicial, o vídeo oficial da federação sobre a despedida de Messi. Também se espera que os torcedores nas arquibancadas acompanhem a ação com bandeiras, cantos e comemorações.

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Quantos gols Lionel Messi marcou pela seleção argentina?

A escolha do momento, no décimo minuto, serve como referência ao número da camisa do atacante de 39 anos. Messi marcou a seleção ao longo de muitos anos e deixa marcas históricas: com 207 partidas e 125 gols marcados, ele lidera a estatística histórica tanto em jogos disputados quanto em gols, como recordista em ambos os quesitos.

A decisão da federação foi precedida pela declaração de despedida do capitão. Na última segunda-feira, o atacante encerrou sua trajetória na seleção com uma carta publicada em seu canal no Instagram.

Nela, ele explicou os motivos de sua decisão e agradeceu aos torcedores do país pelo apoio ao longo dos anos. Enquanto, nos bastidores da federação, há esperança de realizar um jogo de despedida em solo nacional, a AFA já dá, com a atual determinação, um primeiro sinal de reconhecimento pela trajetória esportiva do superstar.