Após apenas um ano! Homem de 55 milhões do Manchester City aparentemente perto de saída relâmpago

Segundo informações obtidas, entre outros, pelo jornalista de transferências Fabrizio Romano, o meio-campista está na geladeira um ano após sua transferência. Ao que tudo indica, um comprador já foi encontrado.

O Al Qadsiah, da primeira divisão da Arábia Saudita, teria feito uma oferta de 60 milhões de euros por Reijnders. Um acordo com o ManCity já teria sido alcançado. Faltaria apenas o aval do holandês.

Reijnders, no entanto, ainda teria dúvidas se a ida para o país do deserto é a decisão certa neste momento de sua carreira. Afinal, o jogador de 28 anos está no auge da idade para um futebolista. Ainda mais porque, segundo informações, Nottingham Forest e Galatasaray também teriam demonstrado interesse. Por outro lado, Reijnders provavelmente seria muito mais bem remunerado na Arábia Saudita do que se permanecesse na ilha ou fosse para a Turquia.

Manchester City: Tijjani Reijnders não era titular absoluto com Pep Guardiola?

Na temporada passada, Reijnders foi utilizado com regularidade por Pep Guardiola, mas não fazia parte dos titulares absolutos. Ainda assim, esteve em campo em 50 partidas e teve participação direta em 15 gols (sete gols e oito assistências). No entanto, o sucessor Enzo Maresca conta com algumas alternativas no meio-campo central e ofensivo, onde estão os maiores pontos fortes de Reijnders.

Além do reforço Elliot Anderson, contratado por 135 milhões de euros, Matheus Nunes, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Rayan Cherki, Phil Foden e Claudio Echeverri também podem atuar nas posições mencionadas. Além disso, segue sem estar claro se Rodri, fortemente assediado pelo Barcelona, afinal permanecerá no clube. Um acordo sobre o valor da transferência segue fora de vista.

Caso o campeão mundial e europeu espanhol realmente deixe os Skyblues, o decacampeão da Premier League também poderá voltar a agir no mercado de transferências. A solução preferida seria Enzo Fernandez, que Maresca conhece dos tempos em que trabalharam juntos no Chelsea. Os Blues, porém, teriam estabelecido um prazo final para os potenciais interessados, entre eles ManCity e Real Madrid. De acordo com TheAthletic, os clubes têm somente até a noite de sexta-feira para colocar na mesa o equivalente a 140 milhões de euros pelo argentino.

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