Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

Traduzido por

Após apenas 45 minutos... Revelada a razão da substituição de Pedri contra o Atlético de Madrid

Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
Pedri
Espanha

Um longo histórico de lesões para o astro do Barça

Apesar de o Barcelona estar perdendo por 1 a 0 no final do primeiro tempo da partida contra o Atlético de Madrid, na quarta-feira passada, o técnico alemão Hans Flick decidiu substituir Pedri, estrela do Barça, por seu companheiro Gavi, no início do segundo tempo.

O Barcelona perdeu em seu estádio, o Camp Nou, por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, e sua tarefa para chegar às semifinais da competição europeia ficou complicada.

A partida de volta está marcada para o próximo terça-feira, no Estádio Metropolitano, para definir quem se classifica para as semifinais e enfrentará o vencedor do confronto entre Arsenal e Sporting de Lisboa.

O jornal catalão “Mundo Deportivo” revelou o motivo da substituição de Pedri após apenas 45 minutos, afirmando: “Flick admitiu que Pedri foi substituído no intervalo devido a dores nos tendões da coxa”.

O jornal acrescentou que o meio-campista teve um desempenho discreto no primeiro tempo contra o Atlético de Madrid, por isso a comissão médica decidiu não arriscar mantê-lo em campo, devido ao seu histórico de lesões.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP
La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM

Espera-se que Pedri passe por exames médicos para determinar se estará apto para o clássico contra o Espanyol no próximo sábado.

O jornal indicou que o holandês Frenkie de Jong pode estar pronto para disputar a partida contra o Espanyol após ficar seis semanas afastado devido a uma lesão.

Leia também: Com a arma de Rashford... Barcelona espera por um novo milagre contra o Atlético de Madrid



Publicidade