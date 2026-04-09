Após apenas 45 minutos... Revelada a razão da substituição de Pedri contra o Atlético de Madrid

Apesar de o Barcelona estar perdendo por 1 a 0 no final do primeiro tempo da partida contra o Atlético de Madrid, na quarta-feira passada, o técnico alemão Hans Flick decidiu substituir Pedri, estrela do Barça, por seu companheiro Gavi, no início do segundo tempo.

O Barcelona perdeu em seu estádio, o Camp Nou, por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, e sua tarefa para chegar às semifinais da competição europeia ficou complicada.

A partida de volta está marcada para o próximo terça-feira, no Estádio Metropolitano, para definir quem se classifica para as semifinais e enfrentará o vencedor do confronto entre Arsenal e Sporting de Lisboa.

O jornal catalão “Mundo Deportivo” revelou o motivo da substituição de Pedri após apenas 45 minutos, afirmando: “Flick admitiu que Pedri foi substituído no intervalo devido a dores nos tendões da coxa”.

O jornal acrescentou que o meio-campista teve um desempenho discreto no primeiro tempo contra o Atlético de Madrid, por isso a comissão médica decidiu não arriscar mantê-lo em campo, devido ao seu histórico de lesões.

Espera-se que Pedri passe por exames médicos para determinar se estará apto para o clássico contra o Espanyol no próximo sábado.

O jornal indicou que o holandês Frenkie de Jong pode estar pronto para disputar a partida contra o Espanyol após ficar seis semanas afastado devido a uma lesão.

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