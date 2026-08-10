A menos de uma semana do início da caminhada do Sevilla na liga, o clube andaluz trabalha intensamente para concretizar a contratação de pelo menos dois jogadores.

Após acertar a chegada de Rubby Yur, a direção esportiva do Sevilla mantém suas movimentações para contratar mais um atacante, além de trabalhar na contratação de Kochorashvili para reforçar o meio-campo.

De acordo com o site "ABC Sevilla", a escolha do Sevilla para completar seu elenco de atacantes recaiu sobre o nigeriano George Ilenikhena, de 19 anos, que o clube deseja contratar por empréstimo junto ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Após sua curta passagem pela Arábia Saudita, Ilenikhena deseja retornar à Europa, e vários clubes já demonstraram interesse em contar com seus serviços, entre eles Schalke e West Ham.

Ilenikhena possui as nacionalidades francesa e nigeriana, e se formou no futebol francês. O atacante já havia chamado a atenção na temporada passada com o Monaco, antes de o Al-Ittihad pagar 33 milhões de euros ao clube francês para contratá-lo em janeiro.

Porém, a passagem do jogador pelo clube saudita não transcorreu como o esperado, já que ele disputou apenas 6 partidas, começando 5 delas no banco de reservas, somando 170 minutos entre competições nacionais e continentais.

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A posição do Al-Ittihad sobre Ilenikhena

O Al-Ittihad se mostra aberto a emprestar o jogador com a inclusão de uma cláusula de opção de compra no acordo, sendo o Sevilla o clube com as maiores chances de contar com seus serviços nesse formato.

Após a contratação de Rubby Yur, José Ignacio Navarro desejava acrescentar ao ataque um atacante com características diferentes, e, depois de analisar várias opções, as ações de Ilenikhena subiram de forma clara nos últimos dias, tornando-o o principal candidato a se juntar à equipe.

A direção esportiva do Sevilla quer concretizar a operação o mais rápido possível, já que busca a incorporação do atacante aos treinos na primeira oportunidade.

Caso a contratação de Ilenikhena se concretize, o Sevilla elevará o número de suas novas contratações para 8 jogadores, contabilizando o novo empréstimo do goleiro Vlachodimos.

Ilenikhena ainda está vinculado a um contrato de longa duração com o clube saudita, até o fim da temporada 2028-2029.

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