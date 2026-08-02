O silêncio do ex-treinador do Arsenal, Arsène Wenger, diante do fracassado plano de venda da Copa do Mundo parece contradizer os dias em que ele criticava o efeito corruptor do dinheiro sobre o esporte, segundo o jornal britânico "Telegraph".

O jornal noticiou, neste domingo, que grandes conselheiros e diretores operacionais, e até mesmo o presidente americano Donald Trump, se afastaram em graus variados do combalido dirigente suíço, mas as opiniões de Wenger continuam sendo um mistério.

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Wenger, de 76 anos, que sem dúvida se recupera do exaustivo calendário da Copa do Mundo, não é obrigado a falar publicamente contra seu chefe. Mas justamente essa é a sua área de especialização profissional. E, seja justo ou não, os observadores externos associarão o cargo de Wenger à natureza do plano fracassado e se perguntarão sobre a possibilidade de seu envolvimento nele.

É claro que o silêncio de Wenger não significa cumplicidade. Mas sua presença ao lado de Infantino lhe confere legitimidade. E assim tem sido desde novembro de 2019, quando a Fifa anunciou a contratação de Wenger com uma foto dos dois homens apertando as mãos e sorrindo para a câmera, segundo o "Telegraph".

E quando Infantino comemorou os 10 anos de sua presidência na Fifa, Wenger o elogiou dizendo que ele está "sempre pronto para seguir em frente e criar novas ideias". Durante a Copa do Mundo, Wenger foi visto muitas vezes sentado atrás de Infantino nas partidas, ou cumprimentando-o nas arquibancadas.

Uma relação polêmica

Para aqueles que idolatravam Wenger durante seu período no Arsenal, sua ligação com a Fifa nos últimos anos tem sido difícil de digerir. E agora fica ainda mais difícil, com a presidência de Infantino atingindo novos níveis de toxicidade.

O jornal acrescentou que Wenger, o homem que seus admiradores retratavam como uma bússola moral e um fiel guardião do esporte, tornou-se estreitamente ligado àqueles que buscam mudar o esporte para sempre em busca de ganhos financeiros.

E concluiu com a pergunta: Wenger permanecerá deste lado da cerca, leal a Infantino? Ou ele também deixará claro que este foi um passo além do que deveria? Indicando que boa parte de sua reputação, já manchada por sua relação com Infantino, pode agora depender da direção que ele tomar.