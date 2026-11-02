Após anos de espera e fracassos, Zverev escreve história e assume o trono do tênis mundial

O alemão Alexander Zverev alcançou um feito histórico ao assumir a liderança do ranking mundial de tenistas profissionais, tornando-se o 30º jogador a chegar ao topo do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), e o segundo da Alemanha depois de Boris Becker, após uma temporada excepcional na qual conquistou os dois primeiros grandes títulos de sua carreira, nos torneios de Roland Garros e do US Open de 2026.

A partir de segunda-feira, 2 de novembro, Zverev tirou do italiano Jannik Sinner a primeira posição, depois de garantir sua subida ao topo com a classificação às quartas de final do torneio de Viena, pondo fim a anos de espera, após ter permanecido perto da liderança sem conseguir alcançá-la, apesar de ter chegado anteriormente ao segundo lugar.

A ascensão de Zverev acontece num momento em que a disputa pelo topo do tênis mundial passou por grandes transformações, depois de anos de domínio do trio Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, e do posterior surgimento de uma nova geração liderada por Alcaraz e Sinner.

Zverev, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas estavam entre os principais jogadores da geração que buscava conquistar seu lugar entre os grandes.

Apesar de Zverev possuir 24 títulos antes do início da atual temporada, os torneios de Grand Slam continuaram sendo o maior obstáculo em sua carreira, após ter perdido 3 finais, para Dominic Thiem no US Open de 2020, Carlos Alcaraz em Roland Garros de 2024 e Jannik Sinner no Aberto da Austrália de 2025.

Sua carreira também incluiu conquistas notáveis, com destaque para o ouro nas Olimpíadas de Tóquio 2020, dois títulos no torneio final da temporada da Associação dos Profissionais e 7 títulos nos torneios Masters 1000.

A lesão no tornozelo que sofreu durante a semifinal de Roland Garros de 2022 contra Rafael Nadal foi um dos momentos mais difíceis de sua carreira, após ter sido obrigado a abandonar a partida, ficando afastado das quadras por mais de 6 meses, e, apesar de seu retorno às competições, continuou em busca do grande título que o colocaria entre os campeões do esporte.

Zverev declarou, após garantir a chegada à liderança do ranking: "É algo extremamente especial. Sentir que estou no topo do mundo é incrível. Isso é diferente de vencer um torneio ou um título, mas é uma sensação muito especial saber que a primeira posição vai aparecer ao lado do seu nome quando o novo ranking for divulgado".

Uma temporada excepcional

Zverev começou a temporada chegando à semifinal do Aberto da Austrália, antes de se aproximar de um novo feito em Roland Garros, aproveitando-se da ausência de Alcaraz devido a uma lesão no punho e da eliminação de Sinner na segunda rodada diante do argentino Juan Manuel Cerúndolo.

O alemão aproveitou a oportunidade da melhor maneira e conquistou o título do torneio francês pela primeira vez em sua carreira, após vencer o italiano Flavio Cobolli na final, obtendo o primeiro de seus títulos nos quatro grandes torneios e encerrando anos de fracassos nos compromissos decisivos.

Depois disso, Zverev chegou à final de Wimbledon, mas perdeu para Sinner, antes de voltar com força no US Open, onde conquistou seu segundo grande título neste ano, após vencer o americano Ben Shelton na final, confirmando que seu feito em Paris não foi apenas uma exceção.

Com o afastamento de Sinner das competições no fim da temporada devido à lesão, e a queda de Alcaraz na corrida pelo ranking, aumentaram as chances de Zverev chegar à primeira posição, antes de resolver a questão oficialmente com sua classificação às quartas de final do torneio de Viena.

Feito histórico aos 29 anos

Zverev assumiu a liderança do ranking mundial aos 29 anos e 6 meses, tornando-se o segundo jogador mais velho a chegar à primeira posição pela primeira vez, depois do australiano John Newcombe, que alcançou o feito aos 30 anos em 1974.

O alemão havia chegado ao segundo lugar pela primeira vez há mais de 4 anos, mas precisou de uma temporada excepcional e dos dois primeiros grandes títulos de sua carreira para destronar Sinner do topo e se juntar a uma lista restrita de jogadores que lideraram o ranking dos profissionais, que inclui, entre os jogadores da geração atual, Sinner, Alcaraz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev.

Com esse feito, Zverev vira uma longa página de fracassos e lesões, e passa de um jogador que perseguia os grandes títulos ao número 1 do ranking mundial, e segundo alemão a conquistar esse feito depois de Boris Becker, que chegou ao topo pela primeira vez em 1991.