Após Ajax x PSV, Pol van Boekel também está sob fogo cruzado na Liga dos Campeões

Houve polêmica no segundo tempo de FC Porto x Manchester City (0 a 2). Uma cotovelada de Marc Guéhi no rosto de Gabri Veiga passou impune, o que gerou críticas na direção do VAR Pol van Boekel.

O defensor do Manchester City atinge o rosto do jogador do FC Porto com o braço durante uma disputa. O árbitro Szymon Marciniak deixou o lance sem punição e também não foi chamado por Van Boekel para checar o incidente no monitor à beira do campo.

Veiga ficou abalado com o choque e precisou ir para a lateral para receber atendimento médico. O meio-campista espanhol, que atua em Portugal, porém não precisou ser substituído.

O técnico do Porto, Francesco Farioli, estava à beira do campo com as mãos para o alto, se perguntando por que Guéhi não foi punido pela arbitragem. Também houve revolta entre jogadores e torcedores do time da casa.

No fim de semana passado, Van Boekel também foi alvo de críticas. Como VAR, ele não chamou o árbitro Sander van der Eijk ao monitor após a entrada de Ruben van Bommel em Aaron Bouwman.

Mike Verweij, do De Telegraaf, informou na segunda-feira que Van Boekel está se encaminhando para a aposentadoria. "Acho que a ideia é que ele pare em dezembro ou janeiro. Há alguma discussão sobre se devem continuar com ele ou não. Mas aí você não pode tomar muitas decisões desse tipo, ou na verdade deixar de tomá-las", disse no Kick-Off.