Em uma reviravolta surpreendente na crise que abalou os bastidores da Confederação Asiática, o príncipe Ali bin Al-Hussein, presidente da Federação Jordaniana de Futebol, anunciou sua disposição de cooperar totalmente com qualquer revisão judicial conduzida pela Confederação Asiática, dias depois de acusar diretamente o presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, de explorar o congresso da Confederação Asiática para fins políticos.

O príncipe Ali havia provocado ampla polêmica após o congresso extraordinário da Confederação Asiática realizado na capital japonesa, Tóquio, na semana passada, durante o qual o presidente da Confederação Asiática, xeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, declarou seu total apoio à reeleição de Infantino como presidente da Fifa.

Após a reunião, o príncipe Ali desferiu um ataque contundente, alegando que os delegados não puderam falar, fazer perguntas ou discutir qualquer assunto, descrevendo o último dia do congresso como "pura política instigada por Gianni Infantino".

A resposta asiática veio firme na última terça-feira, quando a Confederação afirmou em comunicado oficial que nem o príncipe Ali nem quaisquer representantes das federações membros solicitaram fazer qualquer declaração durante o congresso, ressaltando que as graves acusações relacionadas a coação, ameaça ou suborno devem ser sustentadas por provas confiáveis, e anunciando o encaminhamento das declarações do príncipe Ali a seus órgãos judiciais competentes para análise.

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Esclarecimento tardio

Em uma tentativa de conter a crise, o príncipe Ali publicou um esclarecimento no final da noite de quarta-feira pela rede "X", no qual disse: "Respeito a Confederação Asiática de Futebol e seus órgãos judiciais, e cooperarei plenamente com quaisquer procedimentos".

O príncipe Ali, que há muito tempo critica a liderança da Fifa, afirmou que a Federação Jordaniana votará nas eleições presidenciais da Fifa de forma independente, conforme estabelecem os regulamentos da entidade, explicando que sua publicação anterior visava explicar o processo de votação e destacar a importância da transparência na gestão do futebol.

E acrescentou em sua nota de esclarecimento: "A última frase estabelece um princípio compartilhado por toda a família do futebol: nenhuma eleição deve estar aberta à coação, à ameaça ou ao suborno, e eu defendo esse princípio. Foi uma declaração de princípio, e não uma acusação a ninguém", afirmando que não fará nenhum comentário adicional enquanto o assunto ainda estiver em análise.

Essa escalada ocorre num momento em que Infantino, que preside a Fifa desde 2016, busca sua reeleição em março próximo, após pedir desculpas por sua controversa proposta, posteriormente abandonada, de vender uma participação nas competições da Fifa. O atual apoio da Confederação Asiática a Infantino representa uma guinada acentuada em relação à sua postura de apenas três meses atrás, quando acusou a Federação Internacional de uma "quebra substancial de confiança" a respeito da mesma proposta.