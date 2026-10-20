O clube tunisiano Espérance Sportive endureceu sua posição em relação ao canal "Líbia Esportiva", exigindo um pedido de desculpas oficial e público em decorrência de declarações que considerou ofensivas à reputação e à história do clube, ameaçando ainda proibir o canal de transmitir a partida de volta contra o Al-Swehly da Líbia, além de adotar medidas legais e regulatórias para defender seus direitos.

A crise surge após a derrota da Espérance diante do anfitrião Al-Swehly por um gol a zero, na partida disputada no estádio de Misrata pela ida da segunda rodada preliminar da Liga dos Campeões da África, depois que as declarações do comentarista Saad Al-Bardah e de vários analistas durante o estúdio de análise do confronto provocaram a ira da diretoria do clube e de sua torcida.

Segundo o que constou no comunicado da Espérance, na noite de terça-feira, as declarações incluíram acusações de que o clube exerce pressões sobre os árbitros e influencia os resultados das partidas, enquanto a fala do comentarista sobre a possibilidade de a Espérance prestar um serviço "por baixo dos panos" na partida de volta provocou uma onda de indignação entre os torcedores do time tunisiano.

O clube afirmou em seu comunicado: "A Espérance Sportive acompanhou com grande pesar e espanto o que foi dito pelo comentarista do canal (Líbia Esportiva) e por vários de seus jornalistas durante e após a partida que reuniu nosso time e o clube Al-Swehly da Líbia, em termos de declarações e alegações ofensivas que incluíram a acusação de que o clube exerce pressões sobre os árbitros e influencia o andamento das partidas".

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E acrescentou: "A diretoria da Espérance Sportive, ao expressar sua rejeição categórica a essas acusações infundadas, que não têm qualquer sustentação em prova ou evidência, reafirma que o que nelas foi dito atinge a reputação do clube, sua história secular e sua posição nos âmbitos nacional e continental, e contraria as mais básicas regras de profissionalismo, de integridade jornalística e da ética da transmissão esportiva".

O clube enfatizou que seus resultados e conquistas são fruto dos esforços de seus jogadores, de sua comissão técnica e de sua diretoria, além do apoio de sua torcida, ressaltando que sua história repleta de títulos reflete seu respeito à competição honesta e às leis que regem o futebol.

A Espérance exigiu que a diretoria do canal líbio apresente um esclarecimento oficial e um pedido de desculpas público pelo que foi dito por seus funcionários, advertindo que adotará medidas de escalada caso suas exigências não sejam atendidas.

O comunicado afirmou: "Reservamo-nos o direito de adotar todas as medidas legais e regulatórias necessárias, incluindo o envio de ofícios às entidades midiáticas e esportivas competentes para defender a reputação e a imagem do clube, e estudamos a possibilidade de não permitir que o canal em questão transmita a partida de volta, caso não atenda ao que foi mencionado anteriormente".