Após acusação de extorsão contra Infantino: passo oficial da Fifa em relação à Jordânia

A Federação Internacional de Futebol realizou, nesta quinta-feira, a transferência dos valores financeiros devidos à seleção da Jordânia referentes à sua participação na Copa Árabe de 2025.

A seleção da Jordânia havia ficado com o vice-campeonato da Copa Árabe de 2025, disputada no Catar, após a derrota na partida final para Marrocos.

O príncipe Ali bin Al Hussein, presidente da Federação Jordaniana, escreveu em sua conta na rede social X: "Agradeço à direção da Fifa por ter realizado nesta manhã, de forma surpreendente, a transferência dos valores financeiros referentes aos nossos jogadores e aos integrantes da comissão técnica, em reconhecimento à classificação da seleção da Jordânia para a final da Copa Árabe no Catar em dezembro passado".

E prosseguiu: "Esses valores deveriam ter sido pagos há 8 meses e, embora essa medida represente um avanço positivo para os nossos jogadores, ela não altera as sérias preocupações que compartilhamos com muitos dos que atuam no mundo do futebol a respeito da liderança da Federação Internacional de Futebol, tampouco apaga o que as nossas federações nacionais sofreram no passado".

E enfatizou: "Pelo contrário, o que aconteceu é uma prova clara da natureza das dificuldades que todos nós enfrentamos, as quais frequentemente estão ligadas às eleições para a presidência da Fifa. Isso também não altera a minha posição clara sobre a liderança da Fifa; pois a minha federação nacional e eu não apoiaremos Gianni Infantino e não votaremos nele".

O príncipe Ali bin Al Hussein já havia revelado anteriormente que foi alvo de uma tentativa de chantagem por parte da Fifa para que declarasse seu apoio público a Infantino.

Ele escreveu na ocasião: "Fomos taxados pelo governo dos Estados Unidos, por meio da Fifa, por causa da nossa participação na Copa do Mundo, e ainda estamos aguardando o pagamento das premiações dos nossos jogadores referentes à Copa Árabe no Catar, um torneio organizado pela Fifa".

E enfatizou: "Durante meses, a Fifa se recusou a nos ajudar nessas questões e em outras, até que fui informado verbalmente, durante a Copa do Mundo, de que o meu apoio a Infantino contribuiria significativamente para ajudar a nossa federação nacional".

E apontou: "Nós, na Jordânia, temos orgulho de nos apegar aos valores éticos. Não apoiamos Infantino no passado e certamente não o apoiaremos agora. Mas toda essa situação equivale a uma chantagem, e nós nos recusamos a nos submeter a tais práticas".